Σοκ προκαλεί στη Γερμανία η βίαιη, ρατσιστική επίθεση που δέχθηκαν δύο νεαρά κορίτσια από την Γκάνα από ομάδα είκοσι νεαρών αγορών στην πόλη Γκρέβεσμυλεν στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας στη βόρεια Γερμανία, νωρίς το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το Σάββατο, οι νεαροί δράστες φέρονται να κλώτσησαν στο πρόσωπο το μικρότερο εκ των δύο κοριτσιών, ηλικίας οκτώ ετών, ενώ φώναζαν ξενοφοβικά συνθήματα. Μάλιστα όταν έσπευσαν στο σημείο οι γονείς των κοριτσιών, δέχθηκαν και οι ίδιοι επίθεση, με τον πατέρα επίσης να τραυματίζεται ελαφρά από τη συμπλοκή με τους νεαρούς.

«Απύθμενο μίσος και απανθρωπιά»

«Το τραυματισμένο κορίτσι οκτώ ετών είναι τόσο μικρό, όσο και η κόρη μου» αναφέρει σε μήνυμά της η πρωθυπουργός του κρατιδίου Μανουέλα Σβέσιχ από τους Σοσιαλδημοκράτες. «Δεν πρέπει να αφήσουμε το μίσος να δηλητηριάζει την κοινωνία μας και τη βία να απειλεί τα παιδιά μας» αναφέρει, τονίζοντας ότι η «αποτρόπαια επίθεση πρέπει να έχει γρήγορες συνέπειες».

«Για επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα, απύθμενο μίσος και απανθρωπιά που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί» κάνει λόγο και ο δήμαρχος της πόλης Λαρς Πράλερ και συνεχίζει:

«Ζούμε σε πολύ δύσκολες στιγμές, όπου τα περίπλοκα προβλήματα βρίσκονται στους δρόμους και όσοι χρησιμοποιούν ανόητα συνθήματα και απλές λύσεις το έχουν εύκολο να επιτίθενται σε ανθρώπους». Ο δήμαρχος προτρέπει την πλειοψηφία των δημοκρατών πολιτών να μην υψώσουν τη φωνή τους πιο δυνατά, αποτελώντας το καλό παράδειγμα.

Και ο υπουργός Εσωτερικών του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας Κρίστιαν Πέγκελ καταδίκασε έντονα την επίθεση και σημείωσε: «Δεν πρέπει να επιτίθεται κανείς σε ανθρώπους, ειδικά σε παιδιά και σίγουρα όχι για ρατσιστικά κίνητρα» υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό στην κοινωνία μας».

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.