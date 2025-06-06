Ο Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο άνδρας που απελάθηκε κατά λάθος από την κυβέρνηση Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ, επέστρεψε στις ΗΠΑ όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της παράνομης μεταφοράς μεταναστών, ανακοίνωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Η υπουργός σημείωσε ότι ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε συμφώνησε να επιστρέψει τον Αμπρέγο Γκαρσία στις ΗΠΑ, αφού Αμερικανοί αξιωματούχοι του επέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Η δίωξη ασκήθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τενεσί στις 21 Μαΐου, περισσότερους από δύο μήνες μετά την απέλαση.

Ο Μπουκέλε δήλωσε ότι «δεν θα αρνιόταν» το αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης για την επιστροφή στις ΗΠΑ «ενός μέλους συμμορίας». Στη συνάντηση που είχαν τον περασμένο Απρίλιο στον Λευκό Οίκο ο Μπουκέλε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσαν ότι δεν είναι σε θέση να επιλύσουν το πρόβλημα.

«Η Επιτροπή των Ενόρκων διαπίστωσε ότι τα τελευταία εννέα χρόνια ο Αμπρέγο Γκαρσία έπαιξε σημαντικό ρόλο σε ένα κύκλωμα διακίνησης αλλοδαπών», υποστήριξε η Μπόντι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο δικηγόρος του Αμπρέγο Γκαρσία, Άντριου Ρόσμαν, στην ανακοίνωσή του τόνισε ότι επαφίεται πλέον στο δικαστικό σύστημα να διασφαλίσει ότι ο πελάτης του θα έχει μια δίκαιη δίκη. «Η σημερινή εξέλιξη αποδεικνύει αυτό που ξέραμε όλοι εξαρχής: ότι η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να τον φέρει πίσω και απλώς αρνιόταν να το πράξει», πρόσθεσε ο Ρόσμαν, που εργάζεται στη δικηγορική εταιρεία Quinn Emanuel.

Στο κατηγορητήριο σε βάρος του Γκαρσία αναφέρεται ότι συνεργαζόταν με τουλάχιστον πέντε άλλα άτομα για να φέρνουν παράνομα μετανάστες στις ΗΠΑ και κατόπιν να τους μεταφέρουν από τα σύνορα σε διάφορους άλλους προορισμούς εντός της χώρας. Ο Γκαρσία φέρεται ότι συχνά παραλάμβανε μετανάστες από το Χιούστον. Επίσης, μαζί με δύο μη κατονομαζόμενα άτομα, κατηγορείται ότι μετέφερε παράνομα όπλα και ναρκωτικά που αγόραζε στο Τέξας και τα μεταπωλούσε στο Μέριλαντ.

Ο Κιλμάρ Αρμάντο Αμπρέγο Γκαρσία γεννήθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ και μετανάστευσε παράτυπα στις ΗΠΑ το 2011, όταν ήταν 16 ετών, για να γλιτώσει από τις απειλές συμμοριών στη χώρα του. Το 2019 αμερικανικό δικαστήριο αναγνώρισε ότι κινδύνευε στο Ελ Σαλβαδόρ και του χορήγησε ειδικό καθεστώς που του επέτρεπε να μείνει και να εργαστεί νόμιμα στις ΗΠΑ. Όταν συνελήφθη και απελάθηκε, τον Μάρτιο, ζούσε στο Μέριλαντ με την Αμερικανίδα σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε «διοικητικό λάθος» την απέλασή του Γκαρσία στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου στάλθηκε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας CECOT, μολονότι δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ, ούτε καταδικαστεί, για κανένα αδίκημα σε καμία από τις δύο χώρες. Η Ουάσινγκτον υπεραμύνθηκε της απόφασής της, ισχυριζόμενη ότι ο Γκαρσία είναι μέλος της MS-13, μιας συμμορίας που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική οργάνωση», κάτι που ο ίδιος και η οικογένειά του διέψευσαν.

Στις 10 Απριλίου, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε ομόφωνα ότι η απέλασή του ήταν παράνομη και κάλεσε την κυβέρνηση να «διευκολύνει» την αποφυλάκισή του. Η δικαστής Σόνια Σοτομαγιόρ επισήμανε μάλιστα ότι ο ισχυρισμός της κυβέρνησης Τραμπ ότι δεν έχει δικαιοδοσία στο Ελ Σαλβαδόρ για να διασφαλίσει την επιστροφή του σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε «να απελάσει και να φυλακίσει οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και Αμερικανών πολιτών, χωρίς καμία νομική συνέπεια, αρκεί να το πράξει πριν προλάβουν να παρέμβουν τα δικαστήρια».

