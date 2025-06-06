ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπογράφει διαταγές για την ενίσχυση της εναέριας άμυνας

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή εκτελεστικά διατάγματα για την ενίσχυση της αεράμυνας των ΗΠΑ έναντι απειλητικών drones και για την ενίσχυση των ηλεκτρικών αεροταξί και των υπερηχητικών εμπορικών αεροσκαφών, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με το Reuters, o Τραμπ συγκροτεί μια ομοσπονδιακή ομάδα εργασίας για να διασφαλίσει τον έλεγχο των ΗΠΑ στον αμερικανικό εναέριο χώρο, να επεκτείνει τους περιορισμούς σε ευαίσθητης σημασίας τοποθεσίες, να επεκτείνει την ομοσπονδιακή χρήση τεχνολογίας για την ανίχνευση drones σε πραγματικό χρόνο και να παρέχει βοήθεια στις πολιτειακές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Ο Τραμπ στοχεύει επίσης να αντιμετωπίσει την «αυξανόμενη απειλή εγκληματιών τρομοκρατών και ξένης κακής χρήσης drones στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ», δήλωσε ο Μάικλ Κράτσιος, διευθυντής του Γραφείου Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου. «Προστατεύουμε τα σύνορά μας από απειλές για την εθνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των εναέριων, ενόψει μεγάλης κλίμακας δημόσιων εκδηλώσεων όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Ο Σεμπάστιαν Γκόρκα, ανώτερος διευθυντής αντιτρομοκρατίας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, αναφέρθηκε στη χρήση drones στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και στις απειλές για μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις των ΗΠΑ.

«Θα αυξήσουμε τις δυνατότητες καταπολέμησης των drones», δεσμεύτηκε ο Γκόρκα. «Θα αυξήσουμε την εφαρμογή των ισχυόντων νόμων για να αποτρέψουμε δύο τύπους ατόμων: τους κακοποιούς και τους ηλίθιους».

Ο Τραμπ έδωσε επίσης εντολή στην Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας να άρει την απαγόρευση που επιβλήθηκε το 1973 στις υπερηχητικές αεροπορικές μεταφορές από ξηράς.

«Η πραγματικότητα είναι ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει να μπορούν να πετούν από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες σε λιγότερο από τέσσερις ώρες», δήλωσε ο Κράτσιος. «Οι πρόοδοι στην αεροδιαστημική μηχανική, την επιστήμη των υλικών και τη μείωση του θορύβου καθιστούν πλέον τις υπερηχητικές πτήσεις από την ξηρά όχι μόνο δυνατές, αλλά και ασφαλείς και εμπορικά βιώσιμες».

Οι διαταγές Τραμπ δεν απαγορεύουν καμία κινεζική εταιρεία drones, διευκρίνισαν αξιωματούχοι στο Reuters. Πέρυσι, ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε νομοθεσία που θα μπορούσε να απαγορεύσει στις κινεζικές εταιρείες DJI και Autel Robotics 688208.SS να πωλούν νέα μοντέλα drones στις ΗΠΑ.

Η DJI, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής drones στον κόσμο, πωλεί περισσότερα από τα μισά όλων των εμπορικών drones στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.