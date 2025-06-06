Βρετανία: Ταύρος «έκοβε βόλτες» στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ

Ένα, λίαν ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι του Μπέρμιγχαμ, όταν είδαν έναν ταύρο να «κόβει βόλτες» ανενόχλητους στους δρόμους της πόλης.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο το πρωί της Παρασκευής έδειχνε έναν μεγάλο μαύρο ταύρο με άσπρα κέρατα να τρέχει στους δρόμους στο ανατολικό Μπέρμιγχαμ.

Δεν ήταν σαφές από πού προερχόταν ο ταύρος ή πώς ελευθερώθηκε ο ταύρος.

Το δημοτικό συμβούλιο δήλωσε ότι το προσωπικό του «δεν πτοήθηκε όταν συνάντησαν έναν αδέσποτο ταύρο να περιφέρεται στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ». Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Όταν ζητήθηκε να βοηθήσει, το συνεργείο καθαρισμού των δρόμων ασχολήθηκε με την υπόθεση, καταστρώνοντας γρήγορα ένα σχέδιο για να μετακινήσει αυτό το όμορφο, αν και χαμένο, ζώο σε ασφαλές μέρος. Ελέγχθηκε από την ομάδα μας για την ευημερία των ζώων και τώρα βρίσκεται υπό τη φροντίδα της αστυνομίας των Δυτικών Μίντλαντς».

Ο Τζον Κούπερ, ο οποίος εργάζεται στον σιδηροδρομικό σταθμό Small Heath, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είδα κάτι να περνάει με την άκρη του ματιού μου και νόμιζα ότι ήταν άλογο. Έπρεπε να το ξανακοιτάξω και σκέφτηκα "Ω, Θεέ μου, είναι ταύρος". Ήταν ένα μεγάλο σοκ, δεν ήξερα να αντιδράσω... Ο ταύρος δεν φαινόταν επικίνδυνος, απλώς φαινόταν χαμένος».

Το Μπέρμιγχαμ είναι γνωστό ότι συνδέεται με τους ταύρους, με το κύριο εμπορικό του κέντρο να ονομάζεται Bullring, και να φυλάσσεται από ένα μεγάλο χάλκινο άγαλμα ταύρου στην είσοδό του.

Στον σιδηροδρομικό σταθμό New Street της πόλης, ένας μηχανικός ταύρος 10 μέτρων, κατασκευασμένος για την τελετή έναρξης των Αγώνων της Κοινοπολιτείας, βρίσκεται στον κεντρικό διάδρομο. Ονομάστηκε Ozzy σε δημόσια ψηφοφορία - από τον ροκ σταρ Όζι Όζμπορν, ο οποίος κατάγεται από την πόλη.

