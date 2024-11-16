Ο Ίλον Μασκ, σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Cantor Fitzgerald, ο Χάουαρντ Λούτνικ, «θα επιφέρει πραγματική αλλαγή» αν αναλάβει το πόστο του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει τον υποψήφιό του για το υπουργείο αυτό, αλλά ο Λούτνικ και ο επενδυτής Σκοτ ​​Μπέσεντ είναι σοβαροί υποψήφιοι για αυτό.

Ο Μασκ είπε ότι ο Μπέσεντ είναι «μια επιλογή τύπου μία από τα συνηθισμένα (business-as-usual)».

«Το business-as-usual οδηγεί την Αμερική σε πτώχευση, επομένως χρειαζόμαστε αλλαγή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», είπε ο Μασκ στο X.

«Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε περισσότερους να τοποθετούνται επί αυτού, προκειμένου ο Τραμπ να εξετάσει όλες οι συμβουλές».

