Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν πρέπει να υποθέτουν ότι οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών είναι «απλώς μια μπλόφα», προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί σύμβουλοι από την πρώτη κυβέρνηση του νεοεκλεγέντος προέδρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, πρώην συνεργάτες της κυβέρνησης Τραμπ προειδοποιούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει έγκαιρα μέτρα καθώς το πλέον πιθανό σενάριο είναι να προχωρήσει άμεσα στην επιβολή δασμών ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ όπως έχει προαναγγείλει και ενδεχομένως να παρακάμψει τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών για να αντιμετωπίσει την ανησυχία μεμονωμένων ευρωπαϊκών χωρών με τις οποίες διατηρούν οι ΗΠΑ εμπορικές σχέσεις.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ μίλησε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για το σχέδιό του που αφορά στην επιβολή ενός βασικού δασμού σε όλες τις εισαγωγές από όλους τους εμπορικούς μας εταίρους», είπε η Κέλι Αν Σο, η οποία ήταν αναπληρώτρια βοηθός του προέδρου για διεθνείς οικονομικές υποθέσεις κατά τα τελευταία χρόνια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ. «Τώρα που είδαμε τα αποτελέσματα των εκλογών με τη συντριπτική νίκη, η ομάδα πιστεύει ότι έχει εντολή» να προχωρήσει στην υλοποίηση.

Ένας σημαντικός παράγοντας που καθοδηγεί τις ενέργειες του Τραμπ είναι η πεποίθησή του ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ χαμηλότερους δασμολογικούς συντελεστές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εμπορικούς εταίρους, είπε η Σο.

«Προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την ανισότητα και να κάνει τους δασμολογικούς συντελεστές μας πιο αμοιβαίους. Έτσι, όσον αφορά στο τι θα ήθελε από την Ευρώπη ή οποιονδήποτε από τους άλλους εμπορικούς μας εταίρους, πιθανώς θα ήταν για αυτούς να μειώσουν τους δασμούς τους επίσης», πρόσθεσε η ίδια.

«Η εκτίμηση μου είναι ότι ο πρόεδρος θα κινηθεί πολύ γρήγορα. Δεν μπορώ να πω αν θα είναι η πρώτη μέρα ή η 30ή ή η 90ή μέρα, αλλά πιστεύω ότι ο πρόεδρος θέλει να προχωρήσει γρήγορα με αυτές τις πολιτικές», πρόσθεσε ο Σο.

Οι δασμολογικές διαφορές ΗΠΑ - ΕΕ

Με την πρώτη ματιά, ωστόσο, δεν υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των δασμών των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ο μέσος δασμός στις ΗΠΑ ήταν 3,3% το 2023, ακόμη και μετά τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία σε κινεζικά προϊόντα αξίας άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο μέσος δασμός της ΕΕ , εν συγκρίσει, ήταν 5% το 2023.

Ωστόσο, στον μέσο όρο περιλαμβάνεται και τουλάχιστον ένας δασμός της ΕΕ που έχει εκνευρίσει εδώ και καιρό τον Τραμπ – ο δασμός 10% της ΕΕ στα επιβατικά αυτοκίνητα, σε σύγκριση με τον δασμολογικό συντελεστή 2,5% των ΗΠΑ. Ο μέσος δασμός της ΕΕ επίθεση των γεωργικών προϊόντων είναι επίσης 11,3%, όταν ο αντίστοιχος στις ΗΠΑ είναι 4,8%.

Επιπλέον, οι αμερικανικοί γεωργικοί και επιχειρηματικοί όμιλοι διαμαρτύρονται εδώ και καιρό για μια σειρά μη δασμολογικών φραγμών που εμποδίζουν τις πωλήσεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πιο πρόσφατη έκθεση του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ σχετικά με τους φραγμούς στο εξωτερικό εμπόριο περιελάμβανε 30 σελίδες για την ΕΕ, δεύτερη σε μέγεθος μετά την την αξιολόγηση των 44 σελίδων για την Κίνα.

Τέλος, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την ΕΕ έχει αυξηθεί κατακόρυφα από την πρώτη θητεία του Τραμπ. Αυτήν τη στιγμή τείνει να σημειώσει νέο ρεκόρ το 2024 καθώς εκτιμάται σε περίπου 230 δισεκατομμύρια δολάρια, παρά τη συμφωνία που κατέληξε ο Τραμπ με τον τότε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ προκειμένου να αποτρέψει μια προηγούμενη απειλή δασμών που στόχευε στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι το μεγάλο έλλειμμα εμπορικων αγαθών των ΗΠΑ είναι αποτέλεσμα μακροοικονομικών παραγόντων, όπως οι εθνικές δαπάνες και τα ποσοστά αποταμίευσης, και ότι οι εμπορικοί φραγμοί παίζουν λιγότερο ρόλο.

Αλλά ο Τραμπ φαίνεται να πιστεύει ότι οι εμπορικές ανισορροπίες πηγάζουν από τις πρακτικές εξωτερικού εμπορίου, όπως οι δασμοί και τα πρότυπα προϊόντων, που εμποδίζουν άδικα τις εξαγωγές των ΗΠΑ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αφελώς διατηρούν μια από τις πιο ανοιχτές αγορές στον κόσμο.

Δεν είναι μπλόφα

Για να το αντιμετωπίσει, ο Τραμπ απειλεί να επιβάλει διασυνοριακούς δασμούς έως και 20% σε όλες τις εισαγωγές των ΗΠΑ αξίας 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αγγίζοντας περίπου τα 575 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτοκίνητα, φαρμακευτικά προϊόντα, μηχανήματα και σε πολλά άλλα προϊόντα από την ΕΕ.

Ωστόσο, αυτό θα παραβίαζε τις δασμολογικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι Ηνωμένες Πολιτείες στον ΠΟΕ, αν και ο Τραμπ ενδεχομένως να προσπαθήσει να το δικαιολογήσει για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν πρέπει να υποθέτουν ότι οι απειλές για τους δασμούς του Τραμπ είναι «απλώς μια μπλόφα ή ότι δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε ο Έβερετ Άισενστάτ, ο οποίος ήταν αναπληρωτής βοηθός του προέδρου για διεθνείς οικονομικές υποθέσεις κατά τα πρώτα χρόνια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ. «Ο πρόεδρος ήταν αρκετά συνεπής στο να κάνει αυτό που λέει ότι θα κάνει και η ομάδα που χτίζει είναι φτιαγμένη για αυτό».

Επίσης, η Ευρώπη δεν θα πρέπει να περιμένει από το Κογκρέσο να χαλιναγωγήσει τον Τραμπ, παρά τη δυσφορία πολλών Ρεπουμπλικανών με τους δασμούς , εν μέρει επειδή οι βουλευτές είναι πιο εξοικειωμένοι με το ζήτημα πλέον από ό,τι κατά την πρώτη του θητεία και εν μέρει λόγω του μεγέθους της νίκης του Τραμπ στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές.

Το γεγονός ότι ο Τραμπ κέρδισε τη λαϊκή ψήφο και κάθε πολιτεία που ταλαντεύτηκε πριν τις εκλογές κάνοντας εκστρατεία για τους δασμούς σημαίνει σίγουρα ότι είναι πιθανότερο να δώσουν σεβασμό στους στόχους της πολιτικής του οι νομοθέτες», ισχυρίστηκε ο ίδιος.

Θα παρακάμψει τις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έδρα τις Βρυξέλλες έχει δικαιοδοσία για το εμπόριο για τα 27 κράτη μέλη της. Ωστόσο, ο Έβερετ Άισενστάτ είπε ότι αναμένει ο Τραμπ να απευθυνθεί σε μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσει αυτό που θεωρεί ως άδικες εμπορικές ανισορροπίες.

Ο κορυφαίος εμπορικός σύμβουλος του Τραμπ και πρώην εμπορικός εκπρόσωπος, Ρόμπερτ Λάιτχιζερ, το επισημαίνει στο βιβλίο του «No Trade is Free» το 2023, στο οποίο προσδιόρισε τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και την Ιταλία, ως προβληματικές χώρες

Η άποψη της Ευρώπης

Ο Ignacio García Bercero, ο οποίος ήταν το πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, είπε ότι η ΕΕ πρέπει να είναι προετοιμασμένη να αντεπιτεθεί, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα δικά της οικονομικά συμφέροντα.

«Ας μην είμαστε αφελείς. Ας μην πάμε σε αυτή τη συζήτηση χωρίς να έχουμε ήδη μια επιλογή αντιποίνων. Διότι εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις και εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αισθάνονται ότι δεν έχουμε αξιόπιστη επιλογή αντιποίνων, τότε δεν πρόκειται να πάμε πουθενά», είπε σε εκδήλωση του POLITICO την Τετάρτη.

Εάν ο Τραμπ είναι σοβαρός για την επιβολή δασμού 10 ή 20% σε όλες τις εισαγωγές από την ΕΕ, οι Βρυξέλλες δεν θα πρέπει να προσπαθήσουν να απαντήσουν με δασμούς, υποστήριξε ο Garcia Bercero. Αντίθετα, θα πρέπει να προσπαθήσουν να υιοθετήσουν μια πιο στρατηγική προσέγγιση για να αποφύγει τη διπλή καταστροφή των χαμένων εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το αυξημένο κόστος για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους καταναλωτές.

