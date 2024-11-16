Ιαπωνία: Διακυβεύεται η ασφάλεια της ανατ. Ασίας με Βορειοκορεάτες στην Ουκρανία

Η εμπλοκή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη σύγκρουση στην Ουκρανία θα έχει «εξαιρετικά σημαντικό» αντίκτυπο στην ασφάλεια της ανατολικής Ασίας, δήλωσε σήμερα ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών που επισκέπτεται το Κίεβο, όπου υποσχέθηκε να υποστηρίξει την Ουκρανία.

«Δεν θα επιδεινώσει μόνο την κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά θα έχει επίσης εξαιρετικά σημαντικές συνέπειες στην κατάσταση ασφαλείας στην ανατολική Ασία», δήλωσε ο Τακέσι Ιουάγια, σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη ρωσική μεθοριακή περιφέρεια του Κουρσκ.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι για αυτή την εξέλιξη και την καταδικάζουμε σθεναρά», πρόσθεσε ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών.

Εδώ και πολλές εβδομάδες, πληροφορίες κάνουν λόγο για αποστολή από την Πιονγκγιάνγκ χιλιάδων στρατιωτών στη Ρωσία, με τη Δύση και την Ουκρανία να δηλώνουν ότι αυτοί βρίσκονται ήδη στη ρωσική μεθοριακή περιφέρεια του Κουρσκ.

Ο υπουργός μετέβη στην Μπούτσα, μια πόλη κοντά στο Κίεβο, όπου οι ρωσικές δυνάμεις κατηγορούνται ότι διέπραξαν ωμότητες εναντίον αμάχων στις αρχές του πολέμου.

«Η στάση μας παραμένει αναλλοίωτη, η Ιαπωνία θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας», επέμεινε.

Ο Ουκρανός ομόλογός του Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε πως η εμπλοκή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην ουκρανική σύγκρουση είναι «η απόδειξη πως το μέλλον της αρχιτεκτονικής της ασφάλειας, όχι μόνο της ευρωπαϊκής, αλλά και της παγκόσμιας, διακυβεύεται στην Ουκρανία».

Χαρακτήρισε την επίσκεψη του Ιάπωνα ομολόγου του «σημαντική ένδειξη αλληλεγγύης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο τόσο δύσκολη».

Αναφέρθηκε επίσης με επαινετικά λόγια στις σχέσεις με το Τόκιο: «Αν και μας χωρίζουν οκτώ χιλιάδες χιλιόμετρα, οι χώρες μας είναι πολύ κοντά από άποψη αξιών».

Σύμφωνα με το Κίεβο, κάπου 11.00 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Ρωσία και έχουν αρχίσει να πολεμούν εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων στην περιφέρεια του Κουρσκ όπου εισέβαλαν οι τελευταίες τον Αύγουστο.

Η ανάπτυξη αυτή ανησυχεί σε μεγάλο βαθμό τις δυτικές χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο αποφεύγει μέχρι τώρα να απαντήσει στις ερωτήσεις για την παρουσία βορειοκορεατικών ενισχύσεων.

Όμως η Βόρεια Κορέα επικύρωσε τη Δευτέρα μια ιστορική αμυντική συμφωνία με τη Ρωσία, επισφραγίζοντας την προσέγγισή τους, σύμφωνα με το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε επίσης αυτή τη συνθήκη αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

