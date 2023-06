Χάντερ Μπάιντεν: Ο γιος του αμερικανού προέδρου θα δηλώσει ένοχος για τρεις κατηγορίες, μια κακουργηματική

Ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, θα δηλώσει ένοχος σε τρεις κατηγορίες, δύο πλημμεληματικές και μια κακουργηματική, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, που έχει συχνά προκαλέσει "πονοκεφάλους" στον πατέρα του με τα σκάνδαλά του, ήρθε σε συμφωνία με τους εισαγγελείς και θα αποφύγει τη φυλάκιση, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ βρίσκεται υπό έρευνα εδώ και χρόνια για φορολογικές και οικονομικές ατασθαλείες.

BREAKING: Hunter Biden is being charged w/ a gun felony and two tax misdemeanors.

He is pleading guilty to the tax offenses and entering into a pre-trial diversion agreement on illegally possessing a gun while addicted to a controlled substance.https://t.co/rFQxN4IbWH pic.twitter.com/Ri5RViLnCC