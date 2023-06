Νέες φωτογραφίες του γυμνού Χάντερ Μπάιντεν στο διαδίκτυο από ακροδεξιό συνεργάτη του Τραμπ

Πριν λίγες ημέρες, ο ακροδεξιός «διαδικτυακός ακτιβιστής» και πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ – όταν εκείνος ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ - Γκάρετ Ζίγκλερ (Garrett Ziegler), είχε ανακοινώσει ότι θα ανεβάσει στο διαδίκτυο 10.000 κλεμμένα αρχεία – ανάμεσά τους χιλιάδες ντροπιαστικές φωτογραφίες του Χάντερ Μπάιντεν – γιου του Τζο Μπάιντεν – για να μάθει «ο αμερικανικός λαός πώς είναι αλήθεια η Πρώτη οικογένεια των ΗΠΑ».

Ο Ζίγκλερ είχε πει τότε ότι βρισκόταν στην διαδικασία της επεξεργασίας των εικόνων και των προσωπικών στοιχείων με pixels στα επίμαχα σημεία, τα γεννητικά όργανα του Χάντερ Μπάιντεν και στα πρόσωπα των γυναικών.

EXCLUSIVE: Hunter Biden laid BARE! Nearly 9,000 photos from his laptop are published by right wing group Marco Polo - a bizarre mix of the First Son taking drugs, frolicking naked with prostitutes and fetching family snaps. https://t.co/oBV3nLJdyZ