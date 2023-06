Αλβανία: Συγκρούσεις αστυνομίας και Ιρανών αντιφρονούντων – Αναφορές για νεκρούς - Βίντεο

Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των αλβανικών αρχών και των μελών της ιρανικής αντιπολίτευσης στην Αλβανία, Μοτζαχεντίν-ε-Χαλκ (ΜΕΚ), σημειώθηκαν το μεσημέρι στο κέντρο διαμονής των τελευταίων, ανατολικά του Δυρραχίου. Στο κέντρο αυτό, στεγάζονται από το 2014 περίπου 3.000 μέλη της ιρανικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλβανικές αρχές συνέλαβαν τουλάχιστον 70 άτομα.

Οι εκπρόσωποι των Μοτζαχεντίν δεν αναφέρουν την αιτία των συγκρούσεων με την αστυνομία, αλλά καταγγέλλουν ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι, και δεδκάδες τραυματίστηκαν, ενώ κατηγορούν τις αλβανικές αρχές για «εισβολή» και «αλόγιστη χρήση βίας».



«Με βάση τα στοιχεία της Αστυνομίας του Κράτους, κατά την επιχείρηση δεν σημειώθηκαν απώλειες ζωής ή τραυματισμοί. Για κάθε αξίωση απώλειας ζωής γίνονται όλες οι διαδικαστικές επαληθεύσεις στο νοσοκομείο του τόπου διαμονής τους» τονίζουν τα Τίρανα, διαψεύδοντας τις πληροφορίες για νεκρούς.

