Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ: Εκτιμάμε ότι το Ισραήλ «δεν ευθύνεται» για την επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων αυτό που έπληξε το νοσοκομείο ήταν μια χερσαία έκρηξη και όχι μια αεροπορική επιδρομή - Με νέο βίντεο το Ισραήλ αρνείται ότι βομβάρδισε το νοσοκομείο στη Γάζα

Η αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει ότι το Ισραήλ «δεν ευθύνεται» για την επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας την Τρίτη, σύμφωνα με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε ανάλυση εναέριων εικόνων, υποκλοπών και πληροφοριών ανοιχτού κώδικα, δήλωσε η Adrienne Watson, εκπρόσωπος του NSC.

«Ενώ συνεχίζουμε να συλλέγουμε πληροφορίες, η τρέχουσα εκτίμησή μας, με βάση την ανάλυση εναέριων εικόνων, υποκλοπών και πληροφοριών ανοιχτού κώδικα, είναι ότι το Ισραήλ δεν ευθύνεται για την επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας χθες», ανέφερε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας σε ανάρτησή της στο X/twitter την Τετάρτη.

While we continue to collect information, our current assessment, based on analysis of overhead imagery, intercepts and open source information, is that Israel is not responsible for the explosion at the hospital in Gaza yesterday. — Adrienne Watson (@NSC_Spox) October 18, 2023

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι τα αρχικά στοιχεία που συγκέντρωσε η κοινότητα πληροφοριών των ΗΠΑ υποδηλώνουν ότι η επίθεση στο νοσοκομείο προήλθε από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ.

Μεταξύ των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν είναι μια ανάλυση της έκρηξης που υποδηλώνει ότι ήταν μια χερσαία έκρηξη και όχι μια αεροπορική επιδρομή που έπληξε το νοσοκομείο, είπε μια από τις πηγές. Δεν υπήρχε μοναδικός κρατήρας που να υποδηλώνει ότι υπήρχε βόμβα, αλλά υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά και διάσπαρτα συντρίμμια που συμβαδίζουν με μια έκρηξη που ξεκίνησε από το επίπεδο του εδάφους, σύμφωνα με την πηγή.

Με νέο βίντεο το Ισραήλ αρνείται ότι βομβάρδισε το νοσοκομείο στη Γάζα - «Έχουμε αποδείξεις για το τι συνέβη»

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές για το φονικό περιστατικό, αλλά το Ισραήλ επέμεινε ότι δεν ευθύνεται.

Νέο βίντεο δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ το Κράτος του Ισραήλ από την στιγμή που το νοσοκομείο της Γάζας βομβαρδίζεται σκοτώνοντας εκατοντάδες αμάχους.

«Για εκείνους που ακόμα διερωτώνται τι συνέβη στο νοσοκομείο Αλ- Αχλί στη Γάζα χθες βράδυ, εμείς έχουμε αποδείξεις» σχολιάζει το Ισραήλ δημοσιεύοντας το βίντεο.

Στο βίντεο που προέρχεται από κάμερα του Channel 12, το Ισραήλ ισχυρίζεται πως μία από τις ρουκέτες που φαίνεται να εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας καταλήγει στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο, μπορεί κανείς να δει τις ρουκέτες να εκρήγνυνται πάνω στο νοσοκομείο, μια απόδειξη ότι προήλθαν από τη Γάζα.



For those of you still questioning what happened at the al-Ahli Hospital in #Gaza last night, we have receipts.



Watch: pic.twitter.com/n7yN68WyAv — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 18, 2023

Με το συγκεκριμένο βίντεο το Ισραήλ προσπαθεί να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του πως δεν ευθύνεται εκείνο για το βομβαρδισμό του νοσοκομείου αλλά η Ισλαμική Τζιχάντ. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός (IDF) έδωσε στη δημοσιότητα ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τηλεφώνημα μεταξύ δύο φερόμενων στελεχών της Χαμάς που έχει υποκλαπεί, στο οποίο τα φερόμενα στελέχη της Χαμάς συζητούν για τη ρουκέτα της Ισλαμικής Τζιχάντ που έπεσε στο νοσοκομείο Αλ-Αχλί στη Γάζα παραδεχόμενα πως επρόκειτο για λάθος βολή.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός (IDF) δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες, αλλά και βίντεο από drone, που δείχνουν την περιοχή που χτυπήθηκε, το πάρκινγκ του νοσοκομείου όπου ξέσπασε η φωτιά. Πρόκειται για ένα ακόμα βίντεο που, όπως λέει, αποδεικνύει ότι ένα στοχευμένο χτύπημα των ισραηλινών δυνάμεων δεν θα κατέληγε σε ένα πάρκινγκ, ενώ χτυπήματα από βόμβες του ισραηλινού στρατού ανοίγουν κρατήρες διαμέτρου 7 με 19 μέτρων, τη στιγμή που στο πάρκινγκ δεν διακρίνεται κανένας κρατήρας.

This is the tragic result of firing rockets from densely populated neighborhoods. pic.twitter.com/7iAxwLUQzV — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι νεκροί από τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου ανέρχονται σε 471 και οι τραυματίες σε 314.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.