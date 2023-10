Ο απολογισμός από τον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο στη Γάζα: 471 νεκροί και 314 τραυματίες Κόσμος 15:35, 18.10.2023 linkedin

Οι Παλαιστίνιοι δεν κάνουν αναφορά για αγνοούμενους - Στους 3.478 συνολικά οι νεκροί και στους 12.065 οι τραυματίες