Εν μέσω συναγερμού για καύσωνα, νέες πυρκαγιές σαρώνουν τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα εκατοντάδες οικογένειες να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι αμερικανικές αρχές.

Κοντά στο Λος Άντζελες, η φωτιά που ονομάστηκε "Line Fire" έλαβε διαστάσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μετά την εκδήλωσή της την Πέμπτη. Έκαψε περισσότερα από 80.000 στρέμματα άγονης υπαίθρου και εξαπλώνεται σε περιοχή που βρίσκεται κοντά σε τουριστικά μέρη.

Δεκάδες χιλιάδες σπίτια απειλούνται και αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει απέναντι στις τεράστιες φλόγες που εξαπλώνονται στους λόφους που είναι γεμάτοι θάμνους, παρά τις προσπάθειες 1.700 και πλέον πυροσβεστών.

Μια άλλη πυρκαγιά, η "Bridge Fire", ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής. Έως το πρωί της Δευτέρας είχε κάψει 12.000 στρέμματα με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν εντολές εκκένωσης.

Ο επικίνδυνος καύσωνας που μαστίζει την περιοχή δυσχεραίνει τη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες στο έδαφος και στον αέρα.

Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 43 βαθμούς σε πολλά μέρη της αμερικανικής Δύσης τις τελευταίες ημέρες. Και οι ριπές ανέμου επιταχύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Ο συναγερμός για καύσωνα παραμένει σε ισχύ μέχρι το τέλος της ημέρας.

"Προβλέπεται επικίνδυνη ζέστη για τουλάχιστον μία ακόμη ημέρα στη νότια Καλιφόρνια και σε ορισμένα μέρη στα νοτιοδυτικά", προειδοποίησε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει "υψηλός έως κρίσιμος σε ένα μεγάλο μέρος της περιοχής τις επόμενες δύο ημέρες", πρόσθεσε, επισημαίνοντας "τον συνδυασμό θερμοκρασιών άνω του μέσου όρου, της ξηρής βλάστησης και των ριπών ανέμου".

Στη βόρεια Καλιφόρνια, μια άλλη πυρκαγιά μικρής έκτασης αλλά κοντά σε κατοικίες, ανάγκασε 4.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Η "Boyles Fire", κοντά στο Κλίαρλεϊκ, έχει ήδη κάψει 30 κτίρια και έχει καταστρέψει 50 οχήματα, σύμφωνα με τους τοπικούς πυροσβέστες.

Στη γειτονική Νεβάδα, η φωτιά "Davis Fire" κατέστρεψε 65.000 στρέμματα βλάστησης κοντά στο Ρίνο. Τουλάχιστον 12.000 κάτοικοι του νότου αυτής της πόλης κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και δώδεκα κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δεκάδες άγρια άλογα να ξεφεύγουν από τις φλόγες.

Η πυρκαγιά ανάγκασε τον Δημοκρατικό Τιμ Γουόλς, αντιπρόεδρο της Καμάλα Χάρις για τον Λευκό Οίκο, να ακυρώσει μια συνάντηση που είχε προγραμματίσει για το βράδυ της Δευτέρας στο Ρίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

