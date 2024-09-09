Λογαριασμός
ΗΠΑ: Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επείγουσα εγχείρηση στην καρδιά

Ο γνωστός παραγωγός θα δικαστεί εκ νέου στη Νέα Υόρκη, μια εβδομάδα αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας είχε απορρίψει την καταδίκη του για βιασμό το 2020

Weinstein

Ο πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν μεταφέρθηκε εσπευσμένα σήμερα από φυλακή της Νέας Υόρκης σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, μετέδωσε το δίκτυο ABC News, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χάρβεϊ Γουάινστιν θα δικαστεί εκ νέου στη Νέα Υόρκη, όπως είχε ανακοινωθεί από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν, μια εβδομάδα αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας είχε απορρίψει την καταδίκη του για βιασμό το 2020.

Ο γνωστός παραγωγός έδωσε το «παρών» στην προκαταρκτική ακρόαση στο Μανχάταν τον Μάιο, η οποία περιλαμβάνει συζήτηση αποδεικτικών στοιχείων, προγραμματισμό και άλλα θέματα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Weinstein, Arthur Aidala.


 

