Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ακινητοποίησε μια αυτοκινητοπομπή των Ηνωμένων Εθνών στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας γιατί έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες αρκετοί "Παλαιστίνιοι ύποπτοι" βρίσκονται στο κομβόι και θέλει να τους ανακρίνει.

«Υπογραμμίζουμε ότι αυτή δεν είναι μια αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει εμβόλια πολιομυελίτιδας, αλλά μια αυτοκινητοπομπή σκοπός της οποίας είναι να ανταλλάξει προσωπικό του ΟΗΕ. Το περιστατικό δεν έχει ακόμη τελειώσει», δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε ότι ο οργανισμός είναι ενήμερος για «ένα περιστατικό σε εξέλιξη στο οποίο εμπλέκεται προσωπικό και οχήματα του ΟΗΕ» και εργάζεται για να εξακριβώσει τα γεγονότα. Δήλωσε ότι η κύρια προτεραιότητα του ΟΗΕ« είναι η ασφάλεια και η προστασία των συναδέλφων μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.