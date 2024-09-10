Την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να βρεθεί πεδίο συνεννόησης μεταξύ ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής πλευράς που θα οδηγήσει σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (PGA) για την 78η Σύνοδο, κ. Ντένις Φράνσις, απαντώντας σε ερώτηση του Aθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στους ανταποκριτές.

«Σίγουρα ελπίζω σε θετικό αποτέλεσμα. Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται όπως γνωρίζετε, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από το 1974. Υποστηρίζω πλήρως τον Γενικό Γραμματέα στις προσπάθειές του και στις Καλές Υπηρεσίες, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Η Γενική Συνέλευση έχει λάβει προηγούμενες αποφάσεις, όπως γνωρίζετε. Ίσως, λοιπόν, αυτή τη φορά να κάνουμε ουσιαστική πρόοδο» ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές τριμερής συνάντηση δεν αναμένεται να γίνει πριν τον Οκτώβριο στη Νέα Υόρκη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η πιθανή τελική ημερομηνία για την τριμερή θα κριθεί μετά τις συναντήσεις που θα έχει ο Αντόνιο Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες ξεχωριστά στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.