Όπως έγινε γνωστό από τον Ιταλό υπουργό υποδομών, Γκαλεάτσο Μπινιάμι, δυο άνθρωποι αγνοούνται στην περιοχή Μπανιακαβάλο της Εμίλια Ρομάνια, εξαιτίας του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας.
La situazione a Traversara di Bagnacavallo (RA), Romagna.
Elicotteri a ripetizione per salvare la persone salite sui tetti delle proprie case.
#alluvione #Romagna #traversara #bagnacavallo #allertameteo #protezionecivile #vigilidelfuoco #innondazione #flood #emiliaromagna #Italy pic.twitter.com/9ijRlZzniv— Meteoplanet.it (@meteoplanetit) September 19, 2024
Οι πυροσβέστες προσπαθούν να τους εντοπίσουν και ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νέλο Μουσουμέτσι, δήλωσε πως «όλοι ελπίζουν να πρόκειται μόνον για προσωρινό συναγερμό και να βρεθούν ζωντανοί».
Tutto ok @GiorgiaMeloni @vonderleyen potete tornare a farci visita in Romagna dopo 1 anno e mezzo #maltempo pic.twitter.com/j7KfLjE8BW— Marco Memo Camorani (@marcomemo87) September 18, 2024
