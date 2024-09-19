Λογαριασμός
Συναγερμός στην Ιταλία: Δύο αγνοούμενοι στην Εμίλια Ρομάνια από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας (Βίντεο)

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νέλο Μουσουμέτσι, δήλωσε πως «όλοι ελπίζουν να πρόκειται μόνον για προσωρινό συναγερμό και να βρεθούν ζωντανοί»

Όπως έγινε γνωστό από τον Ιταλό υπουργό υποδομών, Γκαλεάτσο Μπινιάμι, δυο άνθρωποι αγνοούνται στην περιοχή Μπανιακαβάλο της Εμίλια Ρομάνια, εξαιτίας του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας.

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να τους εντοπίσουν και ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νέλο Μουσουμέτσι, δήλωσε πως «όλοι ελπίζουν να πρόκειται μόνον για προσωρινό συναγερμό και να βρεθούν ζωντανοί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

