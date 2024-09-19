Καθώς ο Λίβανος συνεχίζει να κυριαρχείται από φόβο για περαιτέρω έκρηξη ηλεκτρονικών συσκευών, οι Αρχές προσπαθούν να μετριάσουν τον κίνδυνο.

"Ειδικές μονάδες του στρατού πυροδοτούν ύποπτες συσκευές τηλεειδοποίησης και επικοινωνίες σε διαφορετικές περιοχές", αναφέρει ο στρατός σε μια ανάρτηση στο X, πρώην Twitter., εξωτερικό

تقوم وحدات مختصة من الجيش بتفجير أجهزة استدعاء (pager) وأجهزة اتصال مشبوهة في مناطق مختلفة، لذا تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن التفجير، والتبليغ عن أي جهاز أو جسم مشبوه وعدم الاقتراب منه.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/4wvnOd9u4g — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 19, 2024

Ελεγχόμενες εκρήξεις όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν επίσης χθες το βράδυ και ο στρατός συνεχίζει να προτρέπει τους πολίτες να απομακρυνθούν από τοποθεσίες όπου συμβαίνουν εκρήξεις και να αναφέρουν κάθε "ύποπτη συσκευή ή αντικείμενο".

The Lebanese Army carried out a Control Demolition on several Wireless Devices in the Suburbs of Beirut, which were believed to have been Compromise. pic.twitter.com/noIrBmW4Er — OSINTdefender (@sentdefender) September 18, 2024

Πηγή: skai.gr

