Φόβοι για νέα έκρηξη ηλεκτρονικών συσκευών στον Λίβανο: Ο στρατός καταστρέφει βομβητές - Δείτε βίντεο

Οι Αρχές προσπαθούν να μετριάσουν τον κίνδυνο - Ειδικές μονάδες στρατού καταστρέφουν ύποπτες συσκευές τηλεειδοποίησης και επικοινωνίας σε διαφορετικές περιοχές

Lebanon Exploding Pagers

Καθώς ο Λίβανος συνεχίζει να κυριαρχείται από φόβο για περαιτέρω έκρηξη ηλεκτρονικών συσκευών, οι Αρχές προσπαθούν να μετριάσουν τον κίνδυνο.

"Ειδικές μονάδες του στρατού πυροδοτούν ύποπτες συσκευές τηλεειδοποίησης και επικοινωνίες σε διαφορετικές περιοχές", αναφέρει ο στρατός σε μια ανάρτηση στο X, πρώην Twitter., εξωτερικό

Ελεγχόμενες εκρήξεις όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν επίσης χθες το βράδυ και ο στρατός συνεχίζει να προτρέπει τους πολίτες να απομακρυνθούν από τοποθεσίες όπου συμβαίνουν εκρήξεις και να αναφέρουν κάθε "ύποπτη συσκευή ή αντικείμενο".

