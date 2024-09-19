Τα μέτρα για την υποστήριξη της ΕΕ στην ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας τον ερχόμενο χειμώνα, ανακοίνωσε σήμερα η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει αύριο, Παρασκευή, στην Ουκρανία και θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσει μαζί του τις προσπάθειες της ΕΕ να βοηθήσει ενεργειακά τη χώρα καθώς ετοιμάζεται για το χειμώνα.

Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι η ΕΕ στοχεύει στην αποκατάσταση του 15% των ενεργειακών αναγκών της Ουκρανίας φέτος το χειμώνα, που αντιστοιχεί σε αποκατάσταση ισχύος 2,5 gw φέτος. Το 80% των θερμικών σταθμών της χώρας και το ένα τρίτο της υδροηλεκτρικής της ικανότητας έχουν καταστραφεί από τις ρωσικές επιθέσεις, σημείωσε η ίδια. Ανέφερε επίσης ότι μέχρι στιγμής οι χώρες της ΕΕ έχουν καταφέρει να στείλουν περισσότερες από 10.000 γεννήτριες και μετασχηματιστές ισχύος. Ανακοίνωσε ακόμη ότι, με την υποστήριξη της ΕΕ, αποσυναρμολογείται κομμάτι-κομμάτι ένας ολόκληρος θερμοηλεκτρικός σταθμός στη Λιθουανία, ο οποίος στη συνέχεια θα ανακατασκευαστεί στην Ουκρανία.

Επιπλέον, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα διαθέσει στην Ουκρανία ποσό ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ γι' αυτόν τον χειμώνα. Αυτό περιλαμβάνει 60 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια -για καταφύγια και θερμάστρες για παράδειγμα- και περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ για εργασίες επισκευής και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. «Αυτά τα 100 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από τα έσοδα ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ», είπε η Φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας: «Είναι σωστό να πληρώσει η Ρωσία για την καταστροφή που προκάλεσε. Ξέρουμε ότι χρειάζονται περισσότερα. Επομένως, πρέπει να συνεχίσουμε να μεταφέρουμε μέρος των εσόδων από ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ουκρανίας».

Σε ό,τι αφορά την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της Ουκρανίας, η φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε ότι το Φεβρουάριο του 2022 ξεκίνησαν οι προσπάθειες για τη σύνδεση του δικτύου της Ουκρανίας με το ευρωπαϊκό δίκτυο, κάτι το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσα σε δύο εβδομάδες. «Εξάγουμε 2 gw ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, η οποία καλύπτει επίσης περίπου το 12% των αναγκών της χώρας για το χειμώνα», ανέφερε συγκεκριμένα. Αυτό αντισταθμίζει το ισοδύναμο της απώλειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που βρίσκεται τώρα υπό παράνομο ρωσικό έλεγχο. «Συνολικά λοιπόν, με τους δύο πυλώνες μας, την επισκευή και τη σύνδεση, καλύπτουμε πάνω από το 25% των αναγκών της Ουκρανίας για το χειμώνα», τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Τέλος, η φον ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ουκρανία. Όπως είπε, οι ηλιακοί συλλέκτες στις στέγες είναι πιο δύσκολο να χτυπηθούν και πιο εύκολο να επισκευαστούν από ό,τι οι μεγάλες κεντρικές υποδομές, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη διασφάλιση μιας σταθερότερης ροής ενέργειας στη χώρα και προωθούν την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ουκρανίας και την καθαρή μετάβαση. Η ΕΕ έχει αποστείλει ηλιακούς συλλέκτες σε 21 νοσοκομεία της χώρας για να διασφαλιστεί η συνεχής παροχή ενέργειας.

Συνολικά, εκτιμάται ότι η υποστήριξη της ΕΕ στην ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας (επισκευή, σύνδεση και σταθεροποίηση) από τον Φεβρουάριο του 2022 ανέρχεται σε τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ, εκτός των δωρεών σε είδος από τα διάφορα κράτη-μέλη.

