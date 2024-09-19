Στόχος της Τουρκίας είναι να βγει από τις κυρώσεις CAATSA των Ηνωμένων Πολιτειών και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαχειριστεί την πολιτική πτυχή του ζητήματος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξή που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, αν βρεθεί λύση στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 «θα ήταν η προτιμότερη κατάσταση».

Αναφερόμενος στις κυρώσεις CAATSA ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι στις συναντήσεις με τη Γερουσία, πολιτικούς και αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η 'Αγκυρα υπογραμμίζει ότι τέτοιες προσεγγίσεις κυρώσεων δεν εξυπηρετούν καμία πλευρά και διαδραματίζουν ρόλο στο να κάνουν τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών ακόμη πιο χρόνια.

«Είμαστε σε αναζήτηση του πώς μπορούμε να το λύσουμε με πιο θετικό τρόπο, διάφορες φόρμουλες γι' αυτό, αναζητήσεις, απόψεις, συζητήσεις, προτάσεις έρχονται και από τις δύο πλευρές. Στόχος μας είναι να βγούμε από την CAATSA, διότι η Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας μας υπόκειται σήμερα στην CAATSA. Μιλάω ανεξάρτητα από το προϊόν που θα αγοράσουμε, ανεξάρτητα από τα F-35 κ.ο.κ.» ανέφερε ο Χακάν Φιντάν.

Προσέθεσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών είναι υποχρεωμένο να διαχειριστεί την πολιτική πτυχή του θέματος, «όταν προβάλλεται οποιαδήποτε προτίμηση σε αυτό το σημείο, όπως ακριβώς και στην περίπτωση των F-16».

«Όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας προέβαλαν τη βούληση για την ανάγκη των F-16, εγκρίθηκε από τον πρόεδρό μας, αλλά αυτό μπλοκαρίστηκε στις ΗΠΑ. Αναπτύχθηκε ένα σχέδιο για να ξεπεραστεί αυτό το μπλοκάρισμα πολιτικά και αυτό το πολιτικό εμπόδιο απομακρύνθηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ, ενώ ακολουθεί μια τεχνική διαπραγμάτευση μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρείας και του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας. Δεν υπάρχουν πλέον πολιτικά προβλήματα» συμπλήρωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Τέλος, για τις αμερικανικές κυρώσεις δήλωσε: «Προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα όχι μόνο λόγω του F-35, αλλά και λόγω του ζητήματος που σχετίζεται με την CAATSA. Εάν μια λύση σχετικά με το F-35 έρθει ενώ αυτό επιλύεται, φυσικά, θα ήταν μια προτιμότερη κατάσταση. Όπως είπα, η τελική τεχνική αρχή για το θέμα αυτό είναι η Διοίκηση Πολεμικής Αεροπορίας του ΥΠΕΘΑ. Αλλά αυτή τη στιγμή καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαχειριστούμε την πολιτική πτυχή του ζητήματος. Τι μπορεί να είναι δημιουργικές φόρμουλες και λύσεις, τις επεξεργαζόμαστε. Φυσικά, η τελική καθοδήγηση του προέδρου μας στο τέλος της ημέρας θα είναι καθοριστική. Αλλά παρακολουθούμε στενά την πολιτική πλευρά. Επιτρέψτε μου να πω ότι τουλάχιστον και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι αυτό αποτελεί πλέον εμπόδιο στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

