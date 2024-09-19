DW: Ενδείξεις αναθέρμανσης των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας

Εξέχουσας σημασίας η παρουσία του Αμερικανού διπλωμάτη Τζον Μπας, υφυπουργού Πολιτικών Υποθέσεων και πρώην πρέσβη των ΗΠΑ, στην Άγκυρα. Φαίνεται ότι οι δυο πλευρές, ΗΠΑ και Τουρκία, είχαν μια περιεκτική συζήτηση για την πορεία των διμερών σχέσεων και τις περιφερειακές εξελίξεις λίγο πριν τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.



Ο Τζον Μπας, ο οποίος έφτασε στην Άγκυρα στις 17 Σεπτεμβρίου, συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους, ανάμεσα στους οποίους και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, με τον οποίο μάλιστα συναντήθηκε την πρώτη ημέρα, λίγο μετά την άφιξή του στην τουρκική πρωτεύουσα. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκαν και άλλες διμερείς συνομιλίες για τον πολιτικό μηχανισμό Τουρκίας-ΗΠΑ. Ο Τζον Μπας προήδρευσε της αμερικανικής πλευράς και ο Τούρκος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Νουχ Γιλμάζ, της τουρκικής πλευράς.



Για τις επαφές του στην Άγκυρα ο υφυπουργός Πολιτικών Υποθέσεων των ΗΠΑ παραχώρησε συνέντευξη στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Μεταξύ άλλων αναφέρει, ότι ένα από τα κύρια θέματα που έθεσε στους συνομιλητές του στην Τουρκία είναι η «συνεχιζόμενη απειλή για την ασφάλεια από τον ISIS στη Συρία». «Θέλουμε», τόνισε στη συνέντευξή του, «να εμποδίσουμε τον ISIS από το να πραγματοποιήσει ξανά τρομερές επιθέσεις στην Τουρκία ή σε άλλες χώρες. Ένα σημαντικό μέρος των επαφών μου αφορούσε το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τη συνεχιζόμενη απειλή του ISIS με τρόπο που δεν θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της Τουρκίας, συμβάλλοντας γενικά στη βελτίωση της ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε.

Τζ. Μπας: Σε στενή επαφήοι ΗΠΑ με την τουρκική κυβέρνηση

Ο Μπας αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που παρουσιάζει η ομαλοποίηση των Τουρκο-Συριακών σχέσεων, ενώ υποσχέθηκε ότι η αμερικανική πλευρά θα παραμείνει σε στενή επαφή με την τουρκική κυβέρνηση «για να βεβαιωθούμε ότι κατανοούμε τη γνώμη της για τις μελλοντικές σχέσεις με το καθεστώς Άσαντ».



Για την δολοφονία της τουρκο-αμερικανίδας ακτιβίστριας Αϋσενούρ Εζγκί Εϋγκί από Ισραηλινούς στρατιώτες δήλωσε ότι «η καρδιά μας βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας της Εΰγκί» καθώς και ότι «κανένας γονέας δεν θα έπρεπε να περνά αυτό που πέρασε η οικογένειά της».



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του Αμερικανού αξιωματούχου για την πιθανότητα συμμετοχής της Τουρκίας στην ομάδα των BRICS: «Κατανοούμε γιατί η Τουρκία μπορεί να επιχειρήσει να εμβαθύνει τις σχέσεις της με τουλάχιστον ορισμένα μέλη της ομάδας BRICS», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο τις προκλήσεις που προβάλλουν η Ρωσία και η Κίνα διεθνώς, αλλά και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Εξέφρασε επίσης τη γνώμη, ότι «η Τουρκία είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση, που διατηρεί ισχυρές σχέσεις με πολλές χώρες σε ένα ευρύ φάσμα».

