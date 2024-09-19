Παναθηναϊκός: Το τρομερό με τον Τετέ

Ο Τετέ βρίσκεται λιγότερο από δύο μήνες στη χώρα μας και έχει δώσει 9 επίσημες αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, με το ”καλημέρα” προσαρμόστηκε στην ομάδα, κάτι το οποίο δεν είναι απλό και πολλοί μπορεί να το θεωρούν δεδομένο. Θυμόμαστε το ντεμπούτο του με την Μπότεφ Πλόβντιβ στη Βουλγαρία, εκεί όπου θα είχε χρεωθεί με τουλάχιστον μία ασσίστ, αν οι Λημνιός και Σπόραρ ευστοχούσαν στα τετ α τετ που είχαν.

