ΟΗΕ: Το Ισραήλ παραβίασε την διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών στη Γάζα

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε τις σοβαρές παραβιάσεις από το Ισραήλ της διεθνούς σύμβασης που προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών, λέγοντας ότι οι στρατιωτικές του ενέργειες από τις 7 Οκτωβρίου έχουν «καταστροφικό» αντίκτυπο σε αυτά.

«Η επιτροπή καταδικάζει με τους πλέον αυστηρούς όρους τις σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων που προστατεύονται από την σύμβαση στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της τεράστιας απώλειας ζωών ως αποτέλεσμα των στρατιωτικών ενεργειών κράτους», επεσήμανε η τετραμελής επιτροπή σε έγγραφο αναφερόμενη στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Πριν λίγες ημέρες, η υγειονομική αρχή της Χαμάς στη Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα ένα κατάλογο με τα ονόματα σχεδόν 35.000 Παλαιστινίων που είχαν σκοτωθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε τη στρατιωτική επιχείρησή του στη Λωρίδα της Γάζας τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι πρώτες 14 σελίδες του καταλόγου αφορούν 710 μώρα - θύματα ηλικίας κάτω του ενός έτους - ενώ συνολικά 11.355 παιδιά και έφηβοι κάτω των 18 ετών περιλαμβάνονται στη λίστα αυτή

Η αποστολή του Ισραήλ υποστήριξε σε σειρά ακροαματικών διαδικασιών στα Ηνωμένα Έθνη νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι η σύμβαση δεν αφορά τη Γάζα ή τη Δυτική Όχθη και δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένη στον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

