Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις και ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να βρίσκονται στήθος με στήθος λιγότερο από επτά εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα, οι οποίες προβλέπουν επίσης αμφίρροπη μάχη στην πολιτεία της Πενσιλβάνια.

Στην εθνικής εμβέλειας δημοσκόπηση (11-16 Σεπτεμβρίου), Χάρις και Τραμπ εξασφαλίζουν το 47% των ψήφων μεταξύ 2.437 πιθανών ψηφοφόρων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για τους The New York Times, The Philadelphia Inquirer και το Siena College.

Στην Πενσιλβάνια, μία από τις επτά κρίσιμες για την ψηφοφορία πολιτείες, η Κάμαλα Χάρις διατηρεί προβάδισμα 4 ποσοστιαίων μονάδων απέναντι στον Τραμπ (45% έναντι 46%, με περιθώριο σφάλματος 3,8 ποσοστιαίες μονάδες), σύμφωνα με την δημοσκόπηση των Times.

Δημοσκόπηση της Washington Post δείχνει επίσης αμφίρροπη μάχη στην Πενσιλβάνια, η οποία, μαζί με τις Αριζόνα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν, Νεβάντα, Βόρεια Καρολίνα, Ουισκόνσιν, αναμένεται να κρίνει την έκβαση της ψηφοφορίας των αμερικανικών προεδρικών εκλογών. Στην δημοσκόπηση αυτή (12-16 Σεπτεμβρίου), η Χάρις πιστώνεται με το 48% των ψήφων και ο Τραμπ με το 47%.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων στην δημοσκόπηση της Post δηλώνουν «εξαιρετικά ενεργοποιημένοι» για να ψηφίσουν για την προστασία της αμερικανικής δημοκρατίας. Ομως οι ψηφοφόροι είναι διχασμένοι σχετικά με το ποιος από τους υποψήφιους θα προστατεύσει καλύτερα την δημοκρατία: το 48% επιλέγει την Κάμαλα Χάρις και το 45% τον Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

