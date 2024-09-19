Μάντσεστερ Σίτι: Κινδυνεύει με αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις

Νέα δεδομένα ρίχνει στο τραπέζι αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Telegraph για τη Μάντσεστερ Σίτι. Σύμφωνα με το έγκυρο βρετανικό Μέσο, αν οι «πολίτες» κριθούν ένοχοι, τελικά, για τις περίφημες πια 115 παραβάσεις, τότε δεν θα αποκλειστούν μόνο από την Premier League, αλλά από όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν: Δηλαδή FA Cup, Carabao Cup, Champions League και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Στο ίδιο ρεπορτάζ, του Ben Rumsby, τονίζεται ότι η ακρόαση των 115 παραβάσεων έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα, με τη Σίτι να είναι σε αναμμένα κάρβουνα. Οι αποφάσεις, ωστόσο, δεν αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα.

Θυμίζουμε, πέρυσι η Premier League ενημέρωσε ότι η έρευνα για τυχόν οικονομικές παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώθηκε, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις για όλες τις σεζόν από το 2009 έως και το 2018!

Όπως προαναφέραμε, η πολυαναμενόμενη δίκη της Μάντσεστερ Σίτι, που ανάλογα με την έκβασή της μπορεί να αλλάξει την ιστορία της Premier League, ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα. Οι πρωταθλητές θα καθίσουν στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας 115 κατηγορίες μεταξύ 2009 και 2018, 80 για οικονομικά αδικήματα και επιπλέον 35 για φερόμενη έλλειψη συνεργασίας στην έρευνα.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν το Der Spiegel δημοσίευσε έγγραφα από το Football Leaks το 2018, και η Σίτι κατηγορείται ότι διοχέτευσε χρήματα από τους ιδιοκτήτες της μέσω χορηγών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο δικαστικός αγώνας αναμένεται να διαρκέσει δέκα εβδομάδες και η ετυμηγορία αναμένεται κατά την άνοιξη. Τα Μέσα Ενημέρωσης έχουν κάνει λόγο για την «αθλητική δίκη του αιώνα», η οποία θα γίνει από μια ανεξάρτητη επιτροπή, σε άγνωστη τοποθεσία και χωρίς παρουσία δημοσιογράφων.

Οι πιθανές κυρώσεις φτάνουν από απλή επίπληξη και πρόστιμο ως την αφαίρεση (ως και 80) βαθμών, την απαγόρευση μεταγραφών ή ακόμα και τον αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις και φυσικά το αγγλικό πρωτάθλημα, στο οποίο η Σίτι έχει κερδίσει τους έξι από τους επτά τελευταίους τίτλους. Οι «πολίτες» διατηρούν το δικαίωμα έφεσης, κάτι, όπως καταλαβαίνει κανείς, που μπορεί να καθυστερήσει αρκετό καιρό την όποια επιβολή ποινής.

