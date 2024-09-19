Συνελήφθησαν δύο Έλληνες στα Χανιά, κατηγορούμενοι για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα, ενώ κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς ένα πυροβόλο καλάσνικοφ, πιστόλια, γεμιστήρες και φυσίγγια.

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου από αστυνομικούς της Ασφαλείας Χανίων και της ΟΠΚΕ στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής.

Από την Ασφάλεια οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στη συγκεκριμένη περιοχή και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που περιελάμβανε έρευνες στα σπίτια των συγκεκριμένων προσώπων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

«Πολεμικό τυφέκιο "KALASHNIKOV" με γεμιστήρα,

2 πιστόλια με τους γεμιστήρες τους και

58 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων»

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων.

