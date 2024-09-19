Ημέρες Καρδιολογίας 2024:  Η στεφανιαία νόσος ευθύνεται για το 50% των θανάτων από καρδιολογικά αίτια

Η καρδιολογική ιατρική κοινότητα της Ελλάδας παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου συνεδρίου «Ημέρες Καρδιολογίας: Τελευταίες Εξελίξεις», όπου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της καρδιολογίας, με έμφαση στη διάγνωση και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Εταιρεία Μελέτης Καρδιαγγειακών Παθήσεων (ΕΜΕ.ΚΑ.Π) σε συνεργασία με το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός", ενώ τελούσε υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας (ΕΜΕΚΑ).

Στα πλαίσια του συνεδρίου, κορυφαίοι επιστήμονες της κλινικής και επεμβατικής ιατρικής, καθώς και καταξιωμένοι επαγγελματίες υγείας, παρουσίασαν τα πιο πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία παραμένουν η κύρια αιτία θνητότητας, ακόμη και μετά την πανδημία COVID-19. Η στεφανιαία νόσος ευθύνεται για το 50% των θανάτων από καρδιολογικά αίτια, ενώ η παθογένεση της αθηρωματικής πλάκας συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες του 2024, παράγοντες όπως το κάπνισμα, η υπέρταση, ο διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία και το οικογενειακό ιστορικό εξακολουθούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Κατά τη συζήτηση για τη στεφανιαία νόσο, δόθηκε έμφαση στις αναίμακτες διαγνωστικές τεχνικές, όπως η δοκιμασία κοπώσεως, η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία και οι ραδιοϊσοτοπικές μέθοδοι, που αξιολογούν τον κλινικό κίνδυνο σε ασθενείς χαμηλού ρίσκου. Παράλληλα, αναβαθμίζεται σημαντικά ο ρόλος της αξονικής στεφανιογραφίας στη διάγνωση της χρόνιας στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς μετρίου καρδιαγγειακού κινδύνου. Η επεμβατική θεραπεία, είτε με αγγειοπλαστική είτε με αορτοστεφανιαία παράκαμψη, πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ασθενούς, ειδικά σε περιπτώσεις σύμπλοκης νόσου, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται μέσω διεπιστημονικής συνεργασίας.

Στο πεδίο της καρδιακής ανεπάρκειας, το ενδιαφέρον στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην ομάδα των πολύ ηλικιωμένων ασθενών, η οποία διευρύνεται συνεχώς λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και της γήρανσης του πληθυσμού. Ταυτοχρόνως, οι σύγχρονες θεραπευτικές στρατηγικές εστιάζουν στην εξατομικευμένη προσέγγιση, συνδυάζοντας νεότερα φάρμακα, όπως οι αναστολείς SGLT2 (συμμεταφορέα γλυκόζης-νατρίου), με προηγμένες συσκευές μηχανικής υποστήριξης της καρδιάς. Αυτή η προσέγγιση συμβάλλει στη μείωση των νοσηλειών και της θνητότητας, ενώ βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Βαλβιδοπάθειες και προηγμένες τεχνικές αντιμετώπισης

Το γνωστικό πεδίο των βαλβιδοπαθειών και οι προηγμένες τεχνικές αντιμετώπισής τους αποτέλεσαν κύριο θέμα του επιστημονικού προγράμματος του συνεδρίου. Η διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας (TAVI) αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη για ασθενείς με δυσλειτουργούσες βιοπροσθετικές βαλβίδες, παρέχοντας μια αξιόλογη εναλλακτική λύση για άτομα με συννοσηρότητες. Την ίδια στιγμή, οι νέες γενιές συσκευών για τη διαδερμική αντικατάσταση-επιδιόρθωση της τριγλώχινας βαλβίδας έχουν μειώσει σημαντικά τα ποσοστά επιπλοκών και έχουν αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, καθιστώντας την ιδιαίτερα χρήσιμη για ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.

Οι εξελίξεις στον τομέα των αρρυθμιών συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον, καθώς διακεκριμένοι ομιλητές διεθνούς κύρους παρουσίασαν τα πλέον πρόσφατα δεδομένα σχετικά με την αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής μέσω της επέμβασης κατάλυσης (Ablation). Αυτή η μέθοδος έχει αναδειχθεί σε θεραπεία εκλογής για την εν λόγω αρρυθμία, συνεισφέροντας καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Επιπλέον, η αντιμετώπιση των επικίνδυνων κοιλιακών αρρυθμιών, με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς, αποδεικνύεται ότι αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής προσέγγισης.

Εντατικός σχολιασμός με διδακτικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε σχετικά με επίκαιρα και αμφιλεγόμενα ζητήματα της κλινικής καρδιολογίας, όπως η αντιμετώπιση της ηλεκτρικής θύελλας σε ασθενείς με εμφυτευμένο απινιδωτή και η διαχείριση της χρόνιας περικαρδιακής συλλογής, εν αναμονή των επικείμενων ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών για το τελευταίο θέμα. Επιπλέον, η διαστρωμάτωση και πρόληψη του κινδύνου αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, ιδιαίτερα σε αθλητές και ασθενείς με μυοκαρδιοπάθειες, εξακολουθεί να συνιστά πρόκληση ακόμη και για εξειδικευμένους ιατρικούς επιστήμονες.

Τέλος, παρουσιάστηκαν καινοτομίες στη φαρμακολογική προσέγγιση των παθήσεων του μυοκαρδίου. Ειδικότερα, η επίδραση της θυρεοειδικής ορμόνης στην αρνητική αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας της καρδιάς, μετά από ποικίλα βλαπτικά ερεθίσματα, έχει προσελκύσει την προσοχή των ερευνητών. Τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί σε εργαστηριακό επίπεδο μετά από εκτενή έρευνα, από ερευνητικές ομάδες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναμένεται με ενδιαφέρον να αξιολογηθούν και σε κλινικό επίπεδο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.