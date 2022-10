Σφαίρες και δακρυγόνα εναντίον διαδηλωτών σε πολλές πόλεις του Ιράν- Δείτε βίντεο Κόσμος 20:45, 12.10.2022 linkedin

Στην Τεχεράνη, φοιτήτριες που δεν φορούσαν χιτζάμπ διαδήλωσαν σε έναν δρόμο φωνάζοντας το σύνθημα «Θάνατος στον δικτάτορα», σύμφωνα με ένα βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο.