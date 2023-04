ΗΠΑ: Λήξη συναγερμού στο πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, μετά τις αναφορές για «ένοπλο»

Το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα ανακοίνωσε ότι η πανεπιστημιούπολη είναι ασφαλής καθώς δεν εντοπίστηκε καμία απειλή μετά την ενδελεχή έρευνα που πραγματοποίησε η αστυνομία έπειτα από υποψίες για πυρά στις εγκαταστάσεις του.

Αξιωματούχοι του πανεπιστημίου ανακοίνωσαν σε αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι διεξήχθη εκτεταμένη έρευνα και δεν εντοπίστηκε κανένας κίνδυνος και ότι οι αρχές εξέδωσαν ειδοποίηση ότι «το πεδίο είναι καθαρό».

Update to reports of active shooter on University of Oklahoma campus. #Oklahoma #truecrime #UniversityofOklahoma #Norman #USA pic.twitter.com/5xlCbG6Ozm