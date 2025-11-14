Θα έπρεπε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία να ξαναρχίσουν τις πυρηνικές δοκιμές; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα πρέπει να είναι ένα κατηγορηματικό «Όχι».

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επιδιώκοντας να προβάλλουν ισχύ, έχουν προκαλέσει φόβους ότι ίσως κινούνται προς την αναβίωση αυτής της επικίνδυνης πρακτικής.

Αν και η σημασία των πυρηνικών δοκιμών έχει μειωθεί εδώ και πάνω από 60 χρόνια, οι τρομακτικές συνθήκες που οδήγησαν στον τερματισμό εκείνης της εποχής πρέπει να παραμένουν ζωντανές στη μνήμη, υπενθυμίζοντας στους ηγέτες γιατί η χρήση των πυρηνικών δοκιμών ως στρατηγικού πλεονεκτήματος είναι μια φρικτή ιδέα.

Χάρη στο Χόλιγουντ, πολλοί γνωρίζουν κάτι για την αυγή της πυρηνικής εποχής. Υπό την καθοδήγηση του φυσικού Τζ. Ρόμπερτ Όπενχάιμερ, μια ομάδα λαμπρών, εκκεντρικών επιστημόνων στο Λος Άλαμος του Νέου Μεξικού κατασκεύασε και δοκίμασε την πρώτη ατομική βόμβα το 1945. Αυτό έκανε τον Όπενχάιμερ να θυμηθεί έναν στίχο από την ινδουιστική ιερή γραφή Μπαγκαβάτ Γκίτα: «Τώρα έγινα ο Θάνατος, ο καταστροφέας των κόσμων.»

Αν και οι επιστήμονες που ακολούθησαν τον Όπενχάιμερ μπορεί να μην είχαν τη λογοτεχνική του ευαισθησία, αντιμετώπιζαν σοβαρά την έννοια της καταστροφής του κόσμου. Οι ομάδες των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης ανταγωνίζονταν για να δημιουργήσουν και να δοκιμάσουν όλο και μεγαλύτερες βόμβες, σε μια προφανή προσπάθεια εκφοβισμού της άλλης πλευράς.

Οι ΗΠΑ προηγήθηκαν, αναγκάζοντας τους ιθαγενείς κατοίκους του Ατόλ Μπικίνι να εγκαταλείψουν τα νησιά τους ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν πυρηνικές εκρήξεις στα Νησιά Μάρσαλ το 1946. Ραδιενεργά κατάλοιπα έπεσαν πάνω στα πληρώματα των πλοίων που στάλθηκαν να παρακολουθήσουν τις δοκιμές. Αυτοί, όπως και πολλοί από τους ιθαγενείς κατοίκους της περιοχής, απορρόφησαν επικίνδυνες δόσεις ακτινοβολίας, εγκαινιάζοντας μια πολυγενεακή κληρονομιά καρκίνων και γενετικών ανωμαλιών.

Η Νεβάδα, όπου ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε δοκιμές στην επιφάνεια το 1951, δεν ήταν καλύτερη. Και εκεί, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατέσχεσε γη ιθαγενών και τοποθέτησε στρατιώτες υπερβολικά κοντά στα σημεία έκρηξης. Τις επόμενες δεκαετίες, τα σώματά τους θα ταλαιπωρούνταν από καρκίνους και άλλες ασθένειες, αποτέλεσμα εκείνης της μοιραίας έκθεσης.

Στα Νησιά Μάρσαλ και πάλι, οι ΗΠΑ άρχισαν να δοκιμάζουν μια νέα γενιά πυρηνικών όπλων, που χρησιμοποιούσε συμβατικές βόμβες σχάσης για να πυροδοτήσει μια πολύ ισχυρότερη βόμβα σύντηξης ή υδρογονοβόμβα. Αυτά τα πειράματα πήγαν φρικτά στραβά κατά τη διαβόητη δοκιμή Castle Bravo του 1954. Η βόμβα εκείνη υπολογιζόταν να έχει ισχύ 5 έως 6 μεγατόνων ΤΝΤ. Λόγω σοβαρών υπολογιστικών λαθών, η έκρηξη έφτασε τις 15 μεγατόνες, δηλαδή 1.000 φορές ισχυρότερη από τη βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα.

Η έκρηξη ρούφηξε 10 εκατομμύρια τόνους άμμου και κοραλλιών, δημιουργώντας ένα τεράστιο νέφος ραδιενεργού σκόνης, που έπεσε πάνω σε νησιώτες, στρατιωτικούς των ΗΠΑ και ακόμη και σε ιαπωνικά αλιευτικά σκάφη που βρίσκονταν 80 μίλια ανατολικά του σημείου.

Ο ιστορικός Άλεξ Γουέλερσταϊν χαρακτήρισε το γεγονός αυτό ως «τη μεγαλύτερη ραδιολογική καταστροφή στην αμερικανική ιστορία».

Ήταν επίσης η μεγαλύτερη πυρηνική δοκιμή που διεξήχθη ποτέ από τις ΗΠΑ, και πιθανότατα θα είχε παραμείνει η μεγαλύτερη, αν δεν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση.

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το κομμουνιστικό καθεστώς έσπευδε απεγνωσμένα να αναπτύξει και να δοκιμάσει τη δική του βόμβα, φοβούμενο τις συνέπειες μιας αποτυχίας. Ένας Ρώσος πυρηνικός επιστήμονας που είχε παρακολουθήσει τη δοκιμή στο Μπικίνι το 1946 ισχυρίστηκε ότι ο σκοπός εκείνης της επίδειξης ήταν να τρομάξει τους Σοβιετικούς.

Χάρη στον Γερμανο-Βρετανό κατάσκοπο Κλάους Φουχς, οι Σοβιετικοί κατάφεραν να πυροδοτήσουν την πρώτη τους ατομική βόμβα το 1949. Ωστόσο, πέρασαν τη δεκαετία του 1950 προσπαθώντας να καλύψουν τη διαφορά, απαντώντας σε κάθε αμερικανική δοκιμή με ακόμη μεγαλύτερη. Ο Νικήτα Χρουστσόφ, επιδιώκοντας να προηγηθεί, ενέκρινε ένα άκρως απόρρητο σχέδιο για την κατασκευή της μεγαλύτερης πυρηνικής βόμβας στην ιστορία. Η βόμβα αυτή ονομάστηκε «Η μητέρα του Κούζμα» (Kuzma’s mother), έκφραση που στα ρωσικά σημαίνει περίπου «Θα σας δείξουμε εμείς!».

Όταν ολοκληρώθηκε το 1961, η «Μητέρα του Κούζμα», γνωστή και ως Τσαρ Μπόμπα (Tsar Bomba) ή «Βασιλιάς των Βομβών», είχε μέγεθος σχολικού λεωφορείου και ζύγιζε 25 τόνους. Ήταν τόσο μεγάλη που δεν χωρούσε σε κανένα σοβιετικό βομβαρδιστικό, οπότε οι μηχανικοί αφαίρεσαν τις πόρτες του βομβοθυλάκου από ένα Tupolev TU-95 και την προσάρτησαν στο κάτω μέρος του αεροσκάφους.

Στις 31 Οκτωβρίου 1961, το TU-95 απογειώθηκε από ρωσικό αεροδρόμιο με προορισμό το Νοβάγια Ζέμλια, ένα σύμπλεγμα νησιών πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο.

Ένα δεύτερο αεροσκάφος με κινηματογραφικό συνεργείο το συνόδευε. Οι αρχές είχαν δώσει στα πληρώματα 50% πιθανότητες επιβίωσης από το ωστικό κύμα. Όταν έφτασαν στο στόχο, το βομβαρδιστικό άφησε το φονικό του φορτίο. Η βόμβα, εξοπλισμένη με αλεξίπτωτο για να επιβραδύνει την πτώση και να δώσει χρόνο διαφυγής στα αεροσκάφη, εξερράγη στα 4.000 μέτρα ύψος.

Η έκρηξη, που ήταν ορατή από απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων, είχε ισχύ 57 μεγατόνων, δέκα φορές μεγαλύτερη από όλες τις βόμβες και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν υπήρχε άνθρωπος σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων, θα εξατμιζόταν ακαριαία ή θα υπέφερε από εκτεταμένα εγκαύματα τρίτου βαθμού. Το ωστικό κύμα έσπασε παράθυρα σε απόσταση 900 χιλιομέτρων.

Η δοκιμή όξυνε τις εντάσεις του Ψυχρού Πολέμου, και έναν χρόνο αργότερα ο κόσμος έφτασε στο χείλος της πυρηνικής καταστροφής κατά την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας. Στη συνέχεια, επικράτησαν πιο ψύχραιμα μυαλά, και το 1963 οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση υπέγραψαν τη Συνθήκη Μερικής Απαγόρευσης Πυρηνικών Δοκιμών, μεταφέροντας τις δοκιμές υπόγεια, ώστε να μειωθεί η πρόκληση.

Τριάντα χρόνια αργότερα ακολούθησε μια πλήρης απαγόρευση, ενισχυμένη από την πρόοδο της υπολογιστικής προσομοίωσης, που έκανε τις πραγματικές δοκιμές ουσιαστικά περιττές.

Σήμερα, ο Τραμπ και ο Πούτιν φαίνεται να επιθυμούν την επιστροφή στις σκοτεινές εκείνες εποχές, πιστεύοντας λανθασμένα ότι οι πυρηνικές δοκιμές μπορούν να προβάλουν δύναμη έναντι των αντιπάλων τους. Η ιστορία έχει ήδη δείξει πώς τελειώνει αυτή η ιστορία.



Πηγή: skai.gr

