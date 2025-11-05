Πεσκόφ: Η Ρωσία εξακολουθεί να αναμένει διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ για τις πυρηνικές δοκιμές

Η Ρωσία εξακολουθεί να αναμένει διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, δήλωσε αργά χθες το βράδυ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Τραμπ είχε διατάξει στα τέλη Οκτωβρίου δοκιμές πυρηνικών όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν να μείνουν πίσω από τη Ρωσία και την Κίνα. Ο Πεσκόφ απάντησε ότι ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα είχαν ξαναρχίσει τις δοκιμές.

«Απλώς δεν μπορούμε να πούμε σε αυτό το σημείο τι ακριβώς έχει κατά νου ο πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Κάνουν πυρηνικές δοκιμές αλλά δεν μιλάνε για αυτό»

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή από το αμερικανικό δίκτυο CBS.

«Θα κάνουμε δοκιμές, επειδή κι άλλες χώρες κάνουν δοκιμές. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε. «Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι συμβαίνει. Νιώθετε μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», σημείωσε ο Τραμπ.

Απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ τη Δευτέρα, η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι «η Κίνα ακολουθεί πάντα τον δρόμο της ειρηνικής ανάπτυξης, ασκεί πολιτική μη χρήσης κατά πρώτον πυρηνικών όπλων, ακολουθεί πυρηνική στρατηγική που στηρίζεται στην αυτοάμυνα και τον σεβασμό της δέσμευσής της για την αναστολή των πυρηνικών δοκιμών».

