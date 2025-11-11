Η Ρωσία είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προετοιμασία μίας ενδεχόμενης συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Βλάντιμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, μόλις η Ουάσιγκτον ανανεώσει την πρότασή της για υψηλού επιπέδου επαφές, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.

Ο Λαβρόφ εξέφρασε παράλληλα ανησυχία για τις πρόσφατες δηλώσεις των ΗΠΑ ότι πυρηνικές δοκιμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για «γεωπολιτικούς σκοπούς», προειδοποιώντας ότι αν οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη προχωρήσει σε δοκιμές, η Ρωσία θα πράξει το ίδιο, σύμφωνα με το TASS.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας πρόσθεσε ακόμη ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να συζητήσει τις αμερικανικές ανησυχίες σχετικά με «ύποπτες υπόγειες δραστηριότητες» της Ρωσίας.



Πηγή: skai.gr

