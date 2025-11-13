Καραϊβική: Τέσσερις νεκροί κατά την επίθεση αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε σκάφος

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν την Τρίτη σε επίθεση εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι τέσσερις επιβαίνοντες, σύμφωνα με τα δίκτυα CNN και CBS που επικαλούνται αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι «η επίθεση σημειώθηκε στην Καραϊβική και τέσσερις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν, δεν υπάρχουν επιζώντες». Το CBS News επιβεβαιώνει τόσο το πλήγμα όσο και τον απολογισμό των θυμάτων, επικαλούμενο επίσης πηγή του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Μέχρι στιγμής, το Πεντάγωνο δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει αεροπορικές επιθέσεις σε περιοχές της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, στοχεύοντας σκάφη που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με το CBS News, μέχρι σήμερα η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 21 τέτοιες επιχειρήσεις, με συνολικό απολογισμό 80 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων της πρόσφατης επίθεσης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι τα αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη διακινητών ναρκωτικών είναι «σύννομα» και δεν εκθέτουν το εμπλεκόμενο στρατιωτικό προσωπικό σε κίνδυνο διώξεων, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί «εξωδικαστικών εκτελέσεων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

