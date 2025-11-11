Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι δεν έχει λάβει καμία διευκρίνιση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με σχόλια σχετικά με μια πιθανή επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον περασμένο μήνα τον αμερικανικό στρατό να επανεκκινήσει αμέσως τη διαδικασία δοκιμών πυρηνικών όπλων. Δεν διευκρίνισε όμως αν εννοούσε πτητικές δοκιμές πυραύλων με πυρηνική ικανότητα ή επανάληψη δοκιμών που περιλαμβάνουν πυρηνικές εκρήξεις - κάτι που ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Ρωσία έχουν κάνει για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι θα ήθελε η Ουάσινγκτον να διευκρινίσει την κατάσταση.

Ερωτηθείς για το θέμα την Τρίτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει ακόμη καμία εξήγηση από την αμερικανική πλευρά σχετικά με το είδος των δοκιμών που εννοούσε ο Τραμπ.

Πούτιν και πρόεδρος του Καζακστάν θα συζητήσουν για έργα φυσικού αερίου

Επιπλέον, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγιεφ θα συζητήσουν έργα σχετικά με το φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του τελευταίου στη Μόσχα την Τρίτη και την Τετάρτη.

Ερωτηθείς αν θα συζητήσουν τον αντίκτυπο των αμερικανικών κυρώσεων στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι «τα πάντα» θα συζητηθούν και ότι η συνεργασία των χωρών είναι πολύπλευρη.

