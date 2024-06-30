ΗΠΑ και Ευρώπη προειδοποιούν τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις

Οι διαμεσολαβητές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και των Αράβων πιέζουν να κρατήσουν τις εντεινόμενες διασυνοριακές επιθέσεις μεταξύ του Ισραήλ και των μαχητών της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ώστε να μην εξελιχθούν σε έναν ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι ελπίδες σβήνουν για κατάπαυση του πυρός στη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα που θα περιόριζε τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ και άλλων πολιτοφυλακών του Ιράν. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι απευθύνουν προειδοποιήσεις στη Χεζμπολάχ για το ενδεχόμενο ενός ολοκληρωτικού πολέμου.

Προειδοποιούν ότι η ομάδα δεν πρέπει να υπολογίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιοσδήποτε άλλος θα μπορέσει να συγκρατήσει το Ισραήλ εάν αποφασίσει να εξαπολύσει επίθεση στον Λίβανο. Και η Χεζμπολάχ δεν πρέπει να υπολογίζει στην ικανότητα των μαχητών της να χειριστούν οτιδήποτε θα ακολουθούσε.

Και στις δύο πλευρές των συνόρων του Λιβάνου, οι κλιμακούμενες επιθέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, φάνηκε να περιορίζονται την περασμένη εβδομάδα.



