Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ξεκίνησε μια σειρά εκδηλώσεων για τη συγκέντρωση δωρεών σε δύο πολιτείες το Σάββατο, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων μετά τις επικρίσεις για την αδύναμη απόδοσή του στο ντεμπέιτ.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται καθώς πολλοί δωρητές των Δημοκρατικών εξέφρασαν την ανησυχία τους για την αδύναμη εμφάνιση του Μπάιντεν έναντι του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης και αναρωτιούνται τι θα μπορούσαν να κάνουν για να αλλάξουν την πορεία της κούρσας.

Ο Μπάιντεν και η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν επισκέφτηκαν τον πολυτελή παραλιακό θύλακα της Νέας Υόρκης, γνωστό ως Χάμπτονς, για μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων που διοργανώθηκε από τον δισεκατομμυριούχο των hedge fund Barry Rosentein. Αργότερα μέσα στην ημέρα, ο Τζο Μπάιντεν θα ταξιδέψει στο Νιου Τζέρσεϊ για έναν έρανο που θα διοργανώσει ο πλούσιος κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ Φιλ Μέρφι.

«Κατανοώ την ανησυχία για τη συζήτηση. Δεν πέρασα μια υπέροχη νύχτα», είπε ο Μπάιντεν στην αίθουσα περίπου 100 υποστηρικτών που συγκεντρώθηκαν στο Χάμπτονς. «Το θέμα είναι ότι δεν πέρασα μια υπέροχη νύχτα, αλλά ούτε και ο Τραμπ».

Και πρόσθεσε: «Σας υπόσχομαι ότι θα κερδίσουμε αυτές τις εκλογές».

Ένας άλλος ιδρυτής hedge fund, ο Eric Mindich, και η βραβευμένη με παραγωγός σύζυγός του Stacey, το ζεύγος διασημοτήτων Sarah Jessica Parker και Matthew Broderick και ο ηθοποιός Michael J. Fox ήταν όλοι μέλη της επιτροπής υποδοχής στην εκδήλωση της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Μπάιντεν είπε σε συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα την Παρασκευή ότι σκοπεύει να νικήσει τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλο Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, σε μια ένδειξη ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί.



