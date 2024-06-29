Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες γαλλικές κάλπες

Ξεκινούν σήμερα στη Γαλλία οι πρώτες καλοκαιρινές διακοπές για μεγάλη μερίδα των Γάλλων πολιτών. Η ξεγνοιασιά των διακοπών όμως, έχει διαταραχθεί σοβαρά από τον απροσδόκητο προγραμματισμό πρόωρων βουλευτικών εκλογών αλλά και από τη σκληρή συνειδητοποίηση ότι η χώρα περνάει πρωτοφανή κρίση, γεγονός που ανησυχεί πολλούς πολίτες.



Μοναδική λύση για πολλούς ήταν η έκδοση πληρεξούσιου προς έμπιστα άτομα προκειμένου να ψηφίσουν. Σύμφωνα με το γαλλικό υπ. Εσωτερικών, ξεπέρασαν ήδη τα δύο εκατομμύρια, ήτοι υπερδιπλάσια από αυτά των βουλευτικών του 2022.



Πρόκειται για μια ένδειξη, σύμφωνα με τους αναλυτές, ότι η συμμετοχή αναμένεται υψηλή. Πιθανή συνέπεια θεωρείται επίσης ένα «τριγωνικό σχήμα» αντιπαραθέσεων που θα προκύψει κατά τον αυριανό πρώτο γύρο. Με άλλα λόγια δεν αποκλείεται να περάσουν στον δεύτερο όχι δύο αλλά τρεις υποψήφιοι. Έτσι θα ανάψουν και πάλι οι πολιτικές μάχες κατά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.



Πιθανά «τρίγωνα» στον δεύτερο γύρο



Σε μια τέτοια περίπτωση, για να προκριθεί ένας υποψήφιος, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 12,5% των ψήφων των εγγεγραμμένων. Η απουσία απόσυρσης σε ορισμένα «τρίγωνα» εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει υπέρ της ακροδεξιάς.



Το 2022, με συμμετοχή στο 47%, υπήρξαν οκτώ εκλογικές περιφέρειες με «τριγωνικές» αναμετρήσεις στον δεύτερο γύρο. Στις τωρινές εκλογές οι «τριγωνικές» υπολογίζονται από 120 έως 170. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πάντως από αντίστοιχα σχήματα αναμένεται ότι θα επωφεληθεί σε όλη τη χώρα περισσότερο η Εθνική Συσπείρωση.



Υπάρχουν βέβαια και οι Γάλλοι του εξωτερικού, οι οποίοι στέλνουν έντεκα βουλευτές στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Στον πρώτο γύρο είχαν δικαίωμα συμμετοχής από τις 25 έως τις 27 Ιουνίου με πληρεξούσιο αλλά και διαδικτυακά. Την περασμένη Πέμπτη καταμετρήθηκε η συμμετοχή 410.000 διαδικτυακών ψηφοφόρων. Ρεκόρ συμμετοχής και εδώ, αφού το 2022 οι διαδικτυακοί ψηφοφόροι του εξωτερικού ήταν 250.000.



Οι δηλώσεις Μπαρντελά ότι θα απαγορεύσει τις στρατηγικές θέσεις εργασίας στους έχοντες διπλή υπηκοότητα, «ανησυχεί, πληγώνει και εξοργίζει» πάντως πολλούς Γάλλους του εξωτερικού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.