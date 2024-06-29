Λογαριασμός
Τουρκία: Μάχη με τις φλόγες σε πολλά μέτωπα στο δυτικό τμήμα της χώρας (Βίντεο)

Οι περισσότερες φωτιές σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης και συγκεκριμένα στην Έφεσο, τη Μενεμένη, την Κρήνη (Τσεσμέ), το Τορμπαλί και το Μεντερές

Τουρκία_φωτιά

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυρόσβεσης στη δυτική Τουρκία, καθώς με τη συμβολή των υψηλών θερμοκρασιών και των θυελλωδών ανέμων, εκδηλώθηκαν πολλές εστίες πυρκαγιάς.

Οι περισσότερες φωτιές σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης και συγκεκριμένα στην Έφεσο, τη Μενεμένη, την Κρήνη (Τσεσμέ), το Τορμπαλί και το Μεντερές. Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Γεωργίας και Δασών, μόνο στον νομό της Σμύρνης εκδηλώθηκαν σήμερα 16 πυρκαγιές -οι 8 σε δασικές και οι 8 σε χορτολιβαδικές εκτάσεις- στις οποίες επιχείρησαν 11 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 27 ελικόπτερα, 171 υδροφόρες και σκαπτικά μηχανήματα και 972 άτομα προσωπικό. Μέχρι το βράδυ υπό έλεγχο ετέθησαν οι 11 από τις 16 πυρκαγιές. Λόγω του κινδύνου επέκτασης των πυρκαγιών εκκενώθηκαν στο Κουσάντασι αρκετά σπίτια και δύο ξενοδοχεία, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν σε περιοχή με τουριστικές εγκαταστάσεις.

Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν επίσης και σε άλλους νομούς της δυτικής Τουρκίας.

Στον νομό του Μπαλίκεσιρ η μάχη στα τα πύρινα μέτωπα δόθηκε στις περιοχές του Σουσουρλούκ και του Αϊβαλί, όπου η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο εναπόθεσης απορριμάτων και επεκτάθηκε στους γειτονικούς ελαιώνες.

Υπό έλεγχο ετέθη επίσης η πυρκαγιά στην Προύσα, στην περιοχή Κελές, ενώ φωτιά κατέστρεψε αγροτικές εκτάσεις και στην επαρχία Εζινέ των Δαρδανελλίων.

Υπό έλεγχο ετέθη η πυρκαγιά και στην Αδριανούπολη, κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία, η οποία ξέσπασε αρχικά σε αγροτική έκταση και επεκτάθηκε στο γειτονικό δάσος.

Μάχη στα πύρινα μέτωπα δόθηκε επίσης στον νομό Καράμαν, στην περιοχή της Γερμανικόπολης (Ερμενέκ), της νότιας Τουρκίας, όπως και στο Καχραμάνμαρας στα νοτιοανατολικά και το Μπίνγκελ στα ανατολικά της χώρας.

