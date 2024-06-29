Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυρόσβεσης στη δυτική Τουρκία, καθώς με τη συμβολή των υψηλών θερμοκρασιών και των θυελλωδών ανέμων, εκδηλώθηκαν πολλές εστίες πυρκαγιάς.

The forest fire that started between Aydin and Kusadasi-Selcuk in Turkey continues despite all efforts pic.twitter.com/LSkHQNKC60 June 29, 2024

Οι περισσότερες φωτιές σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης και συγκεκριμένα στην Έφεσο, τη Μενεμένη, την Κρήνη (Τσεσμέ), το Τορμπαλί και το Μεντερές. Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Γεωργίας και Δασών, μόνο στον νομό της Σμύρνης εκδηλώθηκαν σήμερα 16 πυρκαγιές -οι 8 σε δασικές και οι 8 σε χορτολιβαδικές εκτάσεις- στις οποίες επιχείρησαν 11 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 27 ελικόπτερα, 171 υδροφόρες και σκαπτικά μηχανήματα και 972 άτομα προσωπικό. Μέχρι το βράδυ υπό έλεγχο ετέθησαν οι 11 από τις 16 πυρκαγιές. Λόγω του κινδύνου επέκτασης των πυρκαγιών εκκενώθηκαν στο Κουσάντασι αρκετά σπίτια και δύο ξενοδοχεία, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν σε περιοχή με τουριστικές εγκαταστάσεις.

A large forest fire has broken out in Turkey.



The fire started about two hours ago, and aircraft are being called in to extinguish it. “At first, two light aircraft were used, then an amphibious aircraft and about 4-5 helicopters with the ability to extinguish the fire arrived… pic.twitter.com/GW21njo8h6 — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) June 29, 2024

Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν επίσης και σε άλλους νομούς της δυτικής Τουρκίας.

Στον νομό του Μπαλίκεσιρ η μάχη στα τα πύρινα μέτωπα δόθηκε στις περιοχές του Σουσουρλούκ και του Αϊβαλί, όπου η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο εναπόθεσης απορριμάτων και επεκτάθηκε στους γειτονικούς ελαιώνες.

🔥Forest fires have engulfed three provinces in Turkey — local media



The highway between the town of Selcuk and the resort of Kusadasi is blocked. The Turkish Defense Ministry sent five additional helicopters to help firefighters. pic.twitter.com/OgKqe0lXth — TAVRIA News (@tavria_kherson) June 29, 2024

Υπό έλεγχο ετέθη επίσης η πυρκαγιά στην Προύσα, στην περιοχή Κελές, ενώ φωτιά κατέστρεψε αγροτικές εκτάσεις και στην επαρχία Εζινέ των Δαρδανελλίων.

Turkey Forest Fire 😮 hopefully everybody is okay. Our world is a dangerous one https://t.co/Rsl0tKOX8m — Crispy History (@crispyhistory) June 29, 2024

Υπό έλεγχο ετέθη η πυρκαγιά και στην Αδριανούπολη, κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία, η οποία ξέσπασε αρχικά σε αγροτική έκταση και επεκτάθηκε στο γειτονικό δάσος.

Μάχη στα πύρινα μέτωπα δόθηκε επίσης στον νομό Καράμαν, στην περιοχή της Γερμανικόπολης (Ερμενέκ), της νότιας Τουρκίας, όπως και στο Καχραμάνμαρας στα νοτιοανατολικά και το Μπίνγκελ στα ανατολικά της χώρας.

