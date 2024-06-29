Η Σαουδική Αραβία καλεί τους υπηκόους της να φύγουν από τον Λίβανο

Η Σαουδική Αραβία κάλεσε σήμερα τους υπηκόους της που ζουν στον Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για έναν πιθανό πόλεμο μεταξύ της λιβανέζικης ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA ανέφερε ότι η πρεσβεία του σουνιτικού βασιλείου στον Λίβανο κάλεσε τους Σαουδάραβες που βρίσκονται στη χώρα να φύγουν "αμέσως" και όλους τους Σαουδάραβες να μην ταξιδεύουν στον Λίβανο.

Πολλές αραβικές και δυτικές χώρες έχουν συμβουλέψει τους πολίτες τους τις τελευταίες ημέρες να μην ταξιδεύουν στον Λίβανο λόγω φόβων κλιμάκωσης των συγκρούσεων.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, εγείροντας φόβους εξάπλωσης του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

