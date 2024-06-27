Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απειλεί πως ο Λίβανος θα επιστρέψει «στη λίθινη εποχή» εάν ξεσπάσει πόλεμος με τη Χεζμπολάχ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ προειδοποίησε εκ νέου ότι, εάν ξεσπάσει πόλεμος με τη Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός είναι ικανός να προκαλέσει στον Λίβανο τέτοια καταστροφή που θα οδηγήσει τη γειτονική χώρα πίσω «στη λίθινη εποχή».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, ο Γκάλαντ επέμεινε πάντως ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου προτιμά την εξεύρεση διπλωματικής λύσης για τη διευθέτηση της κρίσης στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανέφερε επίσης πως κατά τις επαφές που είχε με κορυφαίους αμερικανούς αξιωματούχους, συζητήθηκαν προτάσεις για τη διακυβέρνηση της μεταπολεμικής Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι θα είναι μια «μακρά και περίπλοκη διαδικασία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

