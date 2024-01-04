Αξιωματούχος του υπ. Άμυνας των ΗΠΑ: Το Ισραήλ διεξήγαγε το πλήγμα στον Λίβανο που σκότωσε τον υπαρχηγό της Χαμάς

Το Ισραήλ διεξήγαγε το πλήγμα το οποίο σκότωσε προχθές Τρίτη τον δεύτερο στην ιεραρχία της Χαμάς, τον Σάλεχ αλ Αρούρι, σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, δήλωσε χθες Τετάρτη ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

«Πρόκειται για ισραηλινό πλήγμα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Σάλεχ αλ Αρούρι, 57 ετών, ιδρυτικό μέλος του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα.

Αν και επισήμως δεν ανέλαβε την ευθύνη για τον θάνατό του, το Ισραήλ θεωρείται γενικά ότι βρισκόταν πίσω από το πλήγμα αυτό, στο οποίο σκοτώθηκαν άλλα τουλάχιστον έξι μέλη και στελέχη της Χαμάς.

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεσή της εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, στην οποία σκοτώθηκαν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους το 1948.

Μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων πήραν επίσης εκείνη την ημέρα ομήρους κάπου 250 ανθρώπους, οι 100 και πλέον εκ των οποίων αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου στο πλαίσιο ανακωχής μιας εβδομάδας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων.

Σε αντίποινα, ο στρατός του Ισραήλ σφυροκοπεί ακατάπαυστα έκτοτε από αέρα, γη και θάλασσα τη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακο όπου κυβερνά η Χαμάς, υπό ισραηλινό αποκλεισμό από το 2007 και υφιστάμενο ολοκληρωτική πολιορκία από την 9η Οκτωβρίου.

Ο πόλεμος, που δεν οδήγησε στην εξόντωση των σημαντικότερων στελεχών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 22.313 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού κινήματος.

Οι εντάσεις ανέβηκαν κατακόρυφα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου, στη Συρία και στο Ιράκ, όπου αμερικανικές βάσεις έχουν μπει στο στόχαστρο εκατό και πλέον επιθέσεων, καθώς και στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι αντάρτες Χούθι εξαπολύουν πλήγματα εναντίον εμπορικών πλοίων, προκαλώντας προβλήματα στο διεθνές εμπόριο διά θαλάσσης.

Χθες βράδυ ο ηγέτης της λιβανικής σιιτικής παράταξης Χεζμπολά, ο Χασάν Νασράλα, προειδοποίησε το Ισραήλ εναντίον νέας κλιμάκωσης, αντιδρώντας έντονα στον θάνατο του Σάλεχ αλ Αρούρι.

