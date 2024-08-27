Τουρκία: 45χρονος σκότωσε τα 3 από τα 4 παιδιά του

Φρίκη και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην τουρκική κοινή γνώμη η δολοφονία τριών παιδιών από τον 45χρονο πατέρα τους. Ο παιδοκτόνος σκότωσε με ένα όπλο τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του στη Σμύρνη, και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

Ο 45χρονος το πρωί της Τρίτης πήρε τα παιδιά του, λέγοντας τους ότι θα τα πάει στη μητέρα τους, ωστόσο τα οδήγησε σε έναν ελαιώνα που του ανήκει κοντά στη γειτονιά τους.



Ο δράστης έβγαλε το όπλο του και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του, ωστόσο η 11χρονη κόρη του κατόρθωσε να διαφύγει τραυματισμένη και σε κατάσταση σοκ, και ειδοποίησε τους συγγενείς της για το στυγερό έγκλημα.

Dün başka bugün de başka müsvedde.

Çocuklarına kurşun yağdırmış.

Nasıl kıydın bu bebelere oevladı seni.

Adamsan kendi kafana sıksaydın.#SONDAKİKA #izmir pic.twitter.com/mHYELtscws — Oktay Erdinç .. 🦅🇹🇷🦅🇹🇷🦅 (@Oktay_Erdinc01) August 27, 2024

Ο παιδοκτόνος επιχείρησε ανεπιτυχώς να βάλει τέλος στη ζωή του και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.



Οι αρχές φτάνοντας στο σημείο του εγκλήματος αντίκρισαν ένα φρικτό σκηνικό με τα τρία παιδιά νεκρά με το μικρότερο, ένα κοριτσάκι, να είναι μόλις δυο ετών.



Συγγενείς του θύματος ανέφεραν στα τουρκικά μέσα ότι δράστης έπασχε από κατάθλιψη μετά από την αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε η σύζυγος του, και απειλούσε με εκδίκηση.



Πηγή: skai.gr

