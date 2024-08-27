Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από οβίδες πυροβολικού σε καταυλισμό εκτοπισμένων στην περιοχή του Νταρφούρ, σε μια επίθεση που αποδίδεται σε σουδανούς παραστρατιωτικούς, έγινε γνωστό από ομάδα πολιτών που αγωνίζεται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Σουδάν.

«Οι πληροφορίες που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής για τα θύματα στον καταυλισμό εκτοπισμένων του Άμπου Σουκ κάνουν λόγο για «τουλάχιστον 20 νεκρούς και 32 τραυματίες», ανέφερε τη Δευτέρα η τοπική Επιτροπή Αντίστασης που συντονίζει την αλληλοβοήθεια μεταξύ των κατοίκων.

Στην ενημέρωση δεν διευκρινίζεται πότε έγινε η επίθεση, κατά την οποία «επλήγησαν η αγορά και η κεντρική πλατεία» του καταυλισμού που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ελ Φάσερ.

Στις αρχές Αυγούστου, επιτροπή που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ ανέφερε ότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει λιμό σε έναν άλλον καταυλισμό εκτοπισμένων, εκείνον του Ζαμζάμ, που φιλοξενεί πάνω από 300.000 ανθρώπους.

Τα Ηνωμένα Έθνη γνωστοποίησαν σήμερα ότι την τελευταία εβδομάδα διέσχισαν τα σύνορα 38 φορτηγά που μετέφεραν 1.250 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για τον πληθυσμό του Νταρφούρ. Οι ανάγκες όμως είναι τεράστιες, καθώς στην ευρύτερη περιοχή συνωστίζονται περίπου πέντε εκατομμύρια εκτοπισμένοι.

Από τις αρχές Μαΐου μαίνονται σφοδρές μάχες γύρω από την Ελ Φάσερ, τη μοναδική πρωτεύουσα των πέντε πολιτειών του Νταρφούρ που δεν έχει πέσει στα χέρια των παραστρατιωτικών και πολιορκείται από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Ο πόλεμος στο Σουδάν ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα σε δυνάμεις πιστές στον αρχηγό του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν κι αυτές του Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, άλλοτε υπαρχηγού του και επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης. Η ένοπλη σύρραξη έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, με τον αριθμό των εκτοπισμένων να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

