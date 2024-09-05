Η εκτέλεση έξι ομήρων στη Γάζα από τη Χαμάς, το περασμένο Σαββατοκύριακο, περιέπλεξε τις προσπάθειες οριστικοποίησης μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αλλά έκανε ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη της, δήλωσε στα ΜΜΕ νωρίτερα ο σύμβουλος Επικοινωνιών Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι.

«Αντιμετωπίζουμε άλλη μια τεράστια αποτυχία εδώ» είπε και πρόσθεσε ότι αυτό «δε σημαίνει ότι δε θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε».

Εστίασε, όπως και άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ κατά τις προηγούμενες ώρες, στις επιπλοκές γύρω από την ανταλλαγή έως και 32 ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές.

«Η ανταλλαγή αιχμαλώτων δεν έχει συμφωνηθεί και αυτή είναι πραγματικά η καρδιά αυτής της συμφωνίας», δήλωσε ο Kίρμπι εξηγώντας πως η Χαμάς όχι μόνο σκότωσε ομήρους το Σαββατοκύριακο, αλλά άλλαξε και ορισμένους από τους όρους της ανταλλαγής.

Ο Κίρμπι είπε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται από τους διαπραγματευτές, αλλά ότι δεν είχε προγραμματιστεί περαιτέρω κοινή συνάντηση σε ένα μόνο μέρος, όπως είχε πραγματοποιηθεί τις προηγούμενες εβδομάδες στο Κάιρο και τη Ντόχα.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για το κίνητρο της δολοφονίας αυτών των ομήρων, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι όσο τραγικό κι αν είναι, και σίγουρα είναι τραγικό, οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μπορούν και πρέπει να συνεχιστούν», είπε.

Παράλληλα έκανε λόγο για μεταξύ άλλων για επικοινωνία μεταξύ των ΗΠΑ και των ομολόγων τους στο Κατάρ, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, προκειμένου να γίνει προσπάθεια για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

