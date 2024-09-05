Οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν δίωξη σε πέντε Ρώσους πράκτορες και σε έναν πολίτη με την κατηγορία ότι συνωμότησαν για να εξαπολύσουν κυβερνοεπιθέσεις στην Ουκρανία και τους συμμάχους της.

Στο αναθεωρημένο κατηγορητήριο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφέρει ότι μια μονάδα της υπηρεσίας πληροφοριών του ρωσικού στρατού (GRU) διεξήγαγε «μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιχειρήσεις» από το 2020, πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Στο αρχικό κατηγορητήριο, που υποβλήθηκε τον Ιούνιο στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μέριλαντ, κατονομαζόταν μόνο ένας ύποπτος, ο Άμιν Στίγκαλ. Ο άνδρας αυτός φέρεται ότι συνεργαζόταν με την GRU για να εξαπολύει κυβερνοεπιθέσεις σε δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες – μεταξύ αυτών ήταν και ένα δίκτυο μιας μη κατονομαζόμενης αμερικανικής υπηρεσίας στο Μέριλαντ.

Χθες οι ΗΠΑ άσκησαν διώξεις ή επέβαλαν κυρώσεις σε πολλούς Ρώσους πολίτες και οντότητες, μεταξύ των οποίων και η κρατική τηλεόραση RT, με την αιτιολογία ότι αναμιγνύονταν στις προεδρικές εκλογές. Νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ασκήθηκαν διώξεις στον Ρώσο παρουσιαστή Ντιμίτρι Σάιμς και τη σύζυγό του για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και επειδή παραβίασαν τις κυρώσεις.

Υπηρεσίες πληροφοριών στις ΗΠΑ και τη Βρετανία είχαν προειδοποιήσει ότι μια ομάδα κυβερνοκατασκοπείας της GRU, η αποκαλούμενη «Μονάδα 29155», στοχεύει και καταστρέφει κρίσιμες υποδομές. Η Μονάδα 29155, την οποία αφορά η σημερινή δίωξη, είναι μια μυστική ομάδα της GRU η οποία αναλαμβάνει αποστολές ανατροπής, δολιοφθοράς και δολοφονίες εκτός της Ρωσίας, σύμφωνα με Δυτικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.

