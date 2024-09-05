Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαγγείλει φορολογικές περικοπές που θα κοστίσουν τρισεκατομμύρια δολάρια, η χρηματοδότηση των οποίων ανησυχεί ορισμένους από τους πιο επιφανείς οικονομολόγους.

Ο Τραμπ πρότεινε σαρωτικούς δασμούς σε όλες τις εισαγωγές αξίας 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου δασμού 60% στις εισαγωγές από την Κίνα και 10% γενικού δασμού στις εισαγωγές από άλλα κράτη.

Πρόσφατα, ο Τραμπ επανήλθε εκ νέου κάνοντας χειρότερο το σενάριο, λέγοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών έως και 20% στις περισσότερες εισαγωγές σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας της εργατικής τάξης και να τιμωρήσει τις «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές».

Θεωρητικά, οι άνευ προηγουμένου αυξήσεις των δασμών θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν τρισεκατομμύρια δολάρια, κεφάλαια που θα βοηθούσαν στην κάλυψη του κόστους των φορολογικών περικοπών. Ωστόσο, πολλοί οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι αυτοί οι δασμοί θα μπορούσαν να αποδώσουν τα αντίθετα αποτελέσματα, αυξάνοντας τις τιμές στις αμερικανικές οικογένειες, σκοτώνοντας θέσεις εργασίας και πυροδοτώντας έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση είναι η ίδια με εκείνη που αναφέρει η Goldman Sachs σε έκθεσή της αυτή την εβδομάδα, η οποία αναφέρει ότι οι οικονομικές πολιτικές του Τραμπ –ιδιαίτερα στο εμπόριο– θα προκαλούσαν συρρίκνωση της οικονομίας της Αμερικής. Αντίθετα, οι προτάσεις οικονομικής πολιτικής της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις θα μεγάλωσαν την οικονομία, προέβλεψε η Goldman Sachs.

Η Goldman και άλλοι ειδικοί φοβούνται ότι οι σκληρές εμπορικές τακτικές που προτείνει ο Τραμπ θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κρίση προσιτότητας στην Αμερική.

«Είναι μία από εκείνες τις μαγικές οικονομικές προτάσεις που μπορούν πραγματικά να προκαλέσουν πληθωρισμό και να σε βάλουν σε ύφεση – την ίδια στιγμή», δήλωσε στο CNN σε τηλεφωνική συνέντευξη ο Ντέιβιντ Κέλι, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής της JPMorgan Asset Management.

Ο Κέλι προειδοποίησε ότι οι δασμοί είναι μια «τέλεια μηχανή στασιμότητας», απειλούν να ανακατέψουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και να προκαλέσουν μια τιμωρητική απάντηση από τους εμπορικούς εταίρους.

«Είναι η νοοτροπία ενός παιδιού δύο ετών: χτυπάς κάποιον στη μύτη και περιμένεις να μην σε χτυπήσει πίσω», είπε.

«Τρομερή οικονομική πολιτική»

Ο Τραμπ σχεδιάζει να παρουσιάσει λεπτομερώς το οικονομικό του όραμα για την Αμερική κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης ομιλίας την Πέμπτη στην Οικονομική Λέσχη της Νέας Υόρκης.

Η ομιλία έρχεται καθώς μια νέα δημοσκόπηση του CNN διαπιστώνει ότι τα οικονομικά ζητήματα παραμένουν η μεγαλύτερη ανησυχία για τους ψηφοφόρους, με κατά μέσο όρο το 39% των πιθανών ψηφοφόρων σε έξι κρίσιμες πολιτείες να αναδεικνύουν την οικονομία ως κύριο θέμα.

Οι εμπορικές προτάσεις του Τραμπ θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με αύξηση φόρου 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, προειδοποίησε ο Ντάγκλας Χολτζ-Ίκιν, πρόεδρος του κεντροδεξιού think tank American Action Forum.

«Είναι εξαιρετικά προστατευτική και τρομερή οικονομική πολιτική», είπε ο Χολτζ-Ίκιν, ο οποίος υπηρέτησε ως οικονομικός σύμβουλος του πρώην προέδρου Τζορτζ Μπους και σύμβουλος στην προεδρική εκστρατεία του 2008 του γερουσιαστή Τζον ΜακΚέιν.

Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε το κατά πόσο οι συζητήσεις του Τραμπ για τους δασμούς είναι μια διαπραγματευτική τακτική και κατά πόσο σκοπεύει να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές εάν επανεκλεγεί, σημείωσε ο Μαρκ Ζάντι, επικεφαλής οικονομολόγος στο Moody's Analytics.

«Αλλά ακόμη και ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι προβληματικό. Είναι πολύ κακή ιδέα. Αν υπάρχει κάτι στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν οι περισσότεροι οικονομολόγοι, είναι ότι οι δασμοί είναι κακοί», είπε ο Ζάντι.

Η εκπρόσωπος Τύπου της εκστρατείας Τραμπ, Καρολίν Λέβιτ, αμφισβήτησε τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων σε δήλωση στο CNN.

«Οι λεγόμενοι οικονομολόγοι και ειδικοί αμφισβήτησαν τα οικονομικά σχέδια του Προέδρου Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Αποδείχτηκε ότι έκαναν λάθος τότε και θα αποδειχτεί ότι έχουν άδικο πάλι. Ο Πρόεδρος Τραμπ επέβαλε επιτυχώς δασμούς στην Κίνα στην πρώτη του θητεία και μείωσε τους φόρους για τους εργατικούς Αμερικανούς εδώ– και θα το κάνει ξανά στη δεύτερη θητεία του», είπε η Λέβιτ. «Το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ θα έχει ως αποτέλεσμα εκατομμύρια θέσεις εργασίας και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια να επιστρέψουν στην από την Κίνα στην Αμερική».

Το επιτελείο της Χάρις κατηγόρησε τον Τραμπ ότι είπε ψέματα στους Αμερικανούς για τις πολιτικές του.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται αυτή την ευρεία, δικομματική συναίνεση, «ελπίζοντας ότι οι περισσότερες οικονομικές αναλύσεις για τις θέσεις του είναι λανθασμένες» και λέει κραυγαλέα ψέματα στον αμερικανικό λαό για το σοβαρό κόστος και τις συνέπειες των οικονομικών του σχεδίων», ο Μπράιαν Νέλσον, κορυφαίος οικονομικός σύμβουλο της Χάρις.

Οι δασμοί θα μπορούσαν να κοστίσουν στις οικογένειες 2.600 $ ετησίως

Ο Τραμπ έχει υπερασπιστεί τους δασμούς ως τον τρόπο που θα βοηθήσει τους Αμερικανούς της εργατικής τάξης, προστατεύοντας τους εργαζόμενους από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ως διαπραγματευτική τακτική για την επίτευξη ευνοϊκότερων εμπορικών συμφωνιών. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί φοβούνται ότι θα συμβεί το αντίθετο.

Η έκκληση του Τραμπ για γενικό δασμό 20% σε συνδυασμό με δασμό 60% στην Κίνα θα κοστίσει στο τυπικό νοικοκυριό μεσαίου εισοδήματος περισσότερα από 2.600 δολάρια το χρόνο, σύμφωνα με ενημερωμένες εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα από το Peterson Institute for International Economics.

Αυτή η εκτίμηση είναι υψηλότερη από την προηγούμενη των οικονομικών αναλυτών που έκανε λόγο για 1.700 $ και η οποία βασίστηκε σε δασμούς 10%.

Είναι σημαντικό ότι αυτές οι εκτιμήσεις δεν συνυπολογίζουν τον αντίκτυπο από πιθανά ξένα αντίποινα, επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης ή απώλεια ανταγωνιστικότητας που θα μπορούσε να προκαλέσει ένας παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος. Ο πραγματικός αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Και το κόστος δεν θα κατανεμηθεί ομοιόμορφα μεταξύ των οικογενειών, διαπίστωσε το Ινστιτούτο Peterson: Αν και τα νοικοκυριά και στις πέντε εισοδηματικές κλίμακες θα έχαναν χρήματα από τους δασμούς και τις φορολογικές περικοπές του Τραμπ, τα άτομα με τα χαμηλότερα εισοδήματα θα πλήττονταν περισσότερο.

«Οι απώλειες είναι μεγαλύτερες για εκείνους που βρίσκονται στη χαμηλή κλίμακα κατανομής του εισοδήματος», έγραψαν οι ερευνητές Kimberly Clausing και Mary Lovely σε έκθεσή τους τον Αύγουστο. «Το 1% με τα υψηλά εισοδήματα θα είχε καθαρά κέρδη, επειδή οι απώλειες από τους δασμούς υπεραντισταθμίζονται από τις προτεινόμενες φορολογικές περικοπές του Τραμπ».

Οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ σε εισαγόμενα ηλιακά πάνελ, χάλυβα και αλουμίνιο και προϊόντα κινεζικής κατασκευής έχουν κοστίσει στους Αμερικανούς περισσότερα από 230 δισεκατομμύρια δολάρια , σύμφωνα με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ.

Και οι πολιτείες των ΗΠΑ που ήταν πιο εκτεθειμένες στους δασμούς των ΗΠΑ στις εισαγωγές από την Κίνα παρουσίασαν «χαμηλότερες αυξήσεις ή ακόμη και μειώσεις» στην απασχόληση και την παραγωγή μεταξύ 2018 και 2019, σύμφωνα με μελέτη οικονομολόγων της Federal Reserve του St.

Αλλά οι δασμοί στα κινεζικά προϊόντα έχουν γίνει δημοφιλείς και στις δύο πλευρές των πολιτικών στρατοπέδων. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση Μπάιντεν-Χάρις έχει διατηρήσει τους περισσότερους δασμούς της εποχής Τραμπ. Τον Μάιο, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε αυξημένους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων, ηλιακών κυψελών και τσιπ υπολογιστών.

Η Χάρις δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα σχέδια για αύξηση ή επαναφορά των δασμών.

Το κόστος των φορολογικών περικοπών Τραμπ

Ο Τραμπ ζήτησε να παραταθούν οι φορολογικές περικοπές του 2017, οι οποίες λήγουν τον επόμενο χρόνο, εάν δεν ληφθούν μέτρα από το Κογκρέσο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η επέκταση των φορολογικών περικοπών θα τονώσει την οικονομία, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει τις οικογένειες. Ωστόσο, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ νωρίτερα αυτό το έτος διαπίστωσαν ότι ενώ ο φορολογικός νόμος του 2017 ενίσχυσε τις επενδύσεις στην αμερικανική οικονομία και βοήθησε στη μέτρια αύξηση των μισθών, οι φορολογικές περικοπές δεν έκαναν το ίδιο.

Σε κάθε περίπτωση, η παράταση των φορολογικών περικοπών θα ήταν μια δαπανηρή πρόταση.

Η επέκταση των διατάξεων για το ατομικό φόρο εισοδήματος μόνο από τον φορολογικό νόμο του 2017 θα κόστιζε 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μια δεκαετία, σύμφωνα με εκτιμήσεις από το ανεξάρτητο μοντέλο Penn Wharton . Αντίθετα, τα οικονομικά σχέδια της Χάρις θα κοστίσουν μεταξύ 1,2 τρισεκατομμυρίων και 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια δεκαετία, σύμφωνα με το τελευταίο μοντέλο του Penn Wharton, το οποίο δεν έλαβε υπόψη τις προτάσεις πολιτικής που έκανε η Χάρις αυτήν την εβδομάδα.

Ο Τραμπ πρότεινε εκ νέου μείωση του εταιρικού φόρου, μειώνοντάς τον από το 21% στο 20% ή ακόμα και στο 15%. Το μοντέλο Penn Wharton εκτιμά μια περικοπή στο 15% και η επέκταση των φορολογικών διατάξεων των επιχειρήσεων του νόμου του 2017 θα συσσωρεύσει άλλα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κόστος.

Πέρα από την παράταση της φορολογικής περικοπής, ο Τραμπ πρότεινε επίσης την κατάργηση των φόρων στα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό θα κόστιζε 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μια δεκαετία, σύμφωνα με το μοντέλο Penn Wharton.

Το επιτελείο του Τραμπ δεν έδωσε λεπτομέρειες για σημαντικές περικοπές δαπανών ή αυξήσεις φόρων για να αντισταθμίσει αυτές τις φορολογικές περικοπές.

Το μοντέλο Penn Wharton δεν ενσωματώνει τα οφέλη εσόδων από τις πιθανές αυξήσεις των δασμών, σημειώνοντας ότι «λείπουν» βασικές λεπτομέρειες εφαρμογής και προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες ενός νέου εμπορικού πολέμου μπορεί να είναι δαπανηρές.

«Ενώ οι νέοι εισαγωγικοί φόροι επί των δασμών θα μπορούσαν να αυξήσουν πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια σε νέα έσοδα την επόμενη δεκαετία, θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε απώλειες εσόδων λόγω πιθανών αντίποινων από άλλες κυβερνήσεις και άλλων οικονομικών δυναμικών», ανέφερε η έκθεση.



