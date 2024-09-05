Η Χαμάς ζητά από ΗΠΑ πιέσεις στο Ισραήλ για συμφωνία εκεχειρίας

Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς, ο Χαλίλ Αλ Χάγια, κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, που θα συνοδεύεται από την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους.

«Εάν η αμερικανική κυβέρνηση και ο πρόεδρός της (Τζο) Μπάιντεν θέλουν πραγματικά μια κατάπαυση του πυρός και μια συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων, θα πρέπει να εγκαταλείψουν την τυφλή στήριξή τους στη σιωνιστική κατοχή και να ασκήσουν πραγματική πίεση στον (Μπενιαμίν) Νετανιάχου και την κυβέρνησή του», είπε ο Αλ Χάγια, που είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς το οποίο εδρεύει στο Κατάρ.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «προσπαθεί να βρει κάποιο έδαφος για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις» αλλά η Χαμάς αρνείται και λέει ότι «δεν έχει τίποτα να συζητήσει».

Μετά τον εντοπισμό έξι νεκρών ομήρων, την Κυριακή, στη Λωρίδα της Γάζας, ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις να καταλήξει σε μια συμφωνία για την απελευθέρωση των υπολοίπων, έπειτα από έντεκα μήνες πολέμου.

Ο Χάγια κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι «προσπαθεί να αποφύγει την υποχρέωση να καταλήξει σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

