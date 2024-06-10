Παναθηναϊκός: «Λύγισε» τον Ολυμπιακό και έμεινε ζωντανός για τίτλο

Την αντίδραση που έψαχνε έβγαλε ο Παναθηναϊκός AKTOR!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εκμεταλλεύτηκε την «εκρηκτική» ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ και νίκησε τον Ολυμπιακό 83-76, μείωσε σε 2-1 τη μεταξύ τους σειρά και έμεινε ολοζώντανος στη διεκδίκηση του τίτλου, ψάχνοντας τώρα «διπλό» στο ΣΕΦ (12/06, 21:15) ώστε να ανακτήσει το πλεονέκτημα έδρας!

Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και διατηρούσε το προβάδισμα, με τους Πειραιώτες πάντως να μένουν στο ματς και να απειλούν στο φινάλε. Παρόλα αυτά, Κώστας Σλούκας και Ματίας Λεσόρ έδωσαν κομβικές λύσεις, με το «τριφύλλι» να παραμένει στη διεκδίκηση του τίτλου.

Πρώτος σκόρερ των νικητών με 21 πόντους ο βελτιωμένος Κέντρικ Ναν, ενώ 17 πόντους μέτρησε ο Ματίας Λεσόρ και 13 ο Κώστας Σλούκας, που ήταν πολύτιμος στο φινάλε. Από τους «ερυθρόλευκους», που έχουν ακόμα μία ευκαιρία να κλειδώσουν τον τίτλο, αυτή τη φορά στην έδρα τους, ξεχώρισε με 17 πόντους ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και με 14 ο Αϊζάια Κάνααν.

Το ματς

Ο Ναν έβαλε το πρώτο καλάθι του αγώνα (2-0) από μέση απόσταση, ενώ ο Μιλουτίνοφ κάρφωσε αμαρκάριστος για το 2-2. Ο Γκραντ ευστόχησε σε βολές (4-2), πριν ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού κάνει το ίδιο για το 4-4. Ο Λεσόρ με ωραία κίνηση σκόραρε (6-4), ενώ ο Γουόκαπ έκανε το ίδιο από κοντά (6-6), με τον Γκραντ να πετυχαίνει δύσκολο γκολ-φάουλ για το 9-6. Ο Μήτογλου πήρε τη σκυτάλη με δύο εύστοχες βολές (11-6), με τον Λαρεντζάκη να βάζει το πρώτο τρίποντο του ματς (11-9) και τους ΜακΚίσικ, Πίτερς να ισοφαρίζουν για τον Ολυμπιακό (13-13). Ο Λεσόρ από κοντά έβαλε τους πρώτους πόντους του στο ματς (15-13), ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη καλάθια του από κοντά για το 19-13. Ο Γουόκαπ έκοψε τη φόρα του Παναθηναϊκού (19-16) με τρίποντο και ο Μιλουτίνοφ μείωσε στον πόντο (19-18), όμως ο Ναν με δύσκολο καλάθι έγραψε το 21-18. Ο Λεσόρ με ακόμη ένα καλάθι διαμόρφωσε το 23-18 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με καλάθια από Σλούκα και Πετρούσεφ για το 25-20, ενώ ο Ναν δεν φοβήθηκε τον Μιλουτίνοφ και σκόραρε μπροστά του για το 27-20. Ο Αντετοκούνμπο πήρε επιθετικό ριμπάουντ και κάρφωσε (29-20), πριν κάνει το ίδιο από «λόμπα» του Ναν για το 31-20. Ο Αμερικανός γκαρντ με τον Έλληνα σέντερ έβαλαν συνεχόμενους πόντους και εκτόξευσαν τη διαφορά (38-24), με τον Ναν να σκοράρει συνεχώς και να γράφει το 40-24. Ο Μιλουτίνοφ απάντησε με τρεις συνεχόμενους πόντους (40-27), με τους Πίτερς και Χουάντσο να σκοράρουν τρίποντα για το 43-30. Ο ΜακΚίσικ έβαλε λέι απ (43-32), ενώ ο Κάνααν σκόραρε στη λήξη του ημιχρόνου για το 43-34.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Λεσόρ κάρφωσε μετά από κλέψιμο του Γκραντ (45-34), ενώ ο Μήτογλου με φόλοου ανέβασε τη διαφορά στο 47-34. Ο Παπανικολάου έβαλε σημαντικό τρίποντο (47-37), όμως ο Λεσόρ απάντησε με ωραία κίνηση και καλάθι για το 49-37. Ο Κάνααν έριξε τη διαφορά με λέι απ, ενώ ο Πίτερς με βολές διαμόρφωσε το 49-41. Ο Παπαπέτρου έδωσε μετά από ώρα λύση στους γηπεδούχους με μακρινό σουτ (52-41), όμως ο Κάνααν απάντησε με τον ίδιο τρόπο για το 52-44. Ο Ναν έβαλε «τρελό» σουτ από τη γωνία (55-44), με τον Μιλουτίνοφ να καρφώνει δύο συνεχόμενες φορές και τον Κάνααν να πηγαίνει στη γραμμή για το 55-49. Ο Παπαπέτρου εκμεταλλεύτηκε το κλέψιμο του Αντετοκούνμπο και έγραψε το 58-49 στο τρανζίσιον, ενώ ο Ναν με μία βολή έκανε τη διαφορά διψήφια (59-49). Ο Πετρούσεφ έβαλε απαιτητικό σουτ από τη γωνία (59-52), ενώ ο Γουόκαπ απάντησε στις βολές του Αντετοκούνμπο για το 61-54. Ο Πετρούσεφ μείωσε κι άλλο με γκολ φάουλ (61-57), ενώ ο Χουάντσο έβαλε αυτοκαλάθι στη λήξη της τρίτης περιόδου για το 61-59.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με καλάθι και φάουλ του Σλούκα (64-59), ενώ ο Παπανικολάου με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό έφερε ξανά τον Ολυμπιακό σε απόσταση βολής (64-62). Ο ΜακΚίσικ έτρεξε και αυτός στο ανοιχτό γήπεδο και ισοφάρισε με δικό του κάρφωμα (64-64), ενώ ο Σλούκας ευστόχησε από τη γραμμή και έγραψε το 66-64. Ο Γουόκαπ διαμόρφωσε νέα ισοπαλία, την οποία «έσπασε» ο Γκραντ από το ύψος της βολής για το 68-66. Ο Σλούκας έκανε ωραία ατομική ενέργεια (70-66), πριν ο Ναν κλέψει την μπάλα και πάει στη γραμμή για το 72-66. Ο Κάνααν έβγαλε αντίδραση με ένα τρίποντο (72-69), με τον Μιλουτίνοφ να κερδίζει αντιαθλητικό και να φέρνει το ματς στον πόντο (72-71), πριν καρφώσει για το 72-73. Ο Λεσόρ πέτυχε κρίσιμο γκολ φάουλ (75-73), ενώ ο Παπαπέτρου σκόραρε για τρεις (78-73) σε κρίσιμο σημείο. Ο Σλούκας πήγε μέχρι το καλάθι (80-73) και έδωσε σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους, ενώ ο Λεσόρ ευστόχησε σε μία βολή για το 81-73. Από εκεί και πέρα, δεν υπήρχε χρόνος και ο Παναθηναϊκός πήρε τη σημαντική νίκη.

