Περού: Παρατείνεται η προφυλάκιση του Καστίγιο

Η περουβιανή δικαιοσύνη αποφάσισε σήμερα την παράταση κατά 14 μήνες της προφυλάκισης του τέως προέδρου της χώρας Πέδρο Καστίγιο, ο οποίος κατηγορείται για εξέγερση, κατάχρηση εξουσίας και διασάλευση της ειρήνης.

Ο Καστίγιο αποπέμφθηκε από τον προεδρικό θώκο και συνελήφθη μετά την προσπάθειά του να διαλύσει το Κογκρέσο στα τέλη του 2022, πυροδοτώντας αιματηρές διαδηλώσεις που συγκλόνισαν επί μήνες την πλούσια σε χαλκό χώρα των Άνδεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

