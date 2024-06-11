Η Χαμάς χαιρετίζει το ψήφισμα του ΣΑ του ΟΗΕ για κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Η Χαμάς χαιρέτισε την υιοθέτηση ψηφίσματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που υποστηρίζει την αμερικανικό σχέδιο για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, διαμηνύοντας πως είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τους μεσολαβητές σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα «χαιρετίζει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας» και «επιθυμεί να επιβεβαιώσει την προθυμία του να συνεργαστεί με τους αδελφούς μεσολαβητές για την έναρξη έμμεσων διαπραγματεύσεων σχετικά με την εφαρμογή των όρων» της συμφωνίας, αναφερόμενη στην οριστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

